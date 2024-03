Altenburger Land. Gleich mehrere Jubiläen stehen an und wollen gemeinsam gefeiert werden: Aktuelles aus dem Altenburger Land

Jubiläums-Open-Air: Altenburg grüßt Bella Italia

Die Stadt Altenburg und das Theater Altenburg Gera laden auch in diesem Jahr wieder zu einem stimmungsvollen Classic-Open-Air der Extraklasse ein. Unter dem Titel „O Sole Mio – Eine neapolitanische Nacht“ wird das Publikum in das Sehnsuchtsland Italien entführt. Das Philharmonische Orchester sowie Sängerinnen und Sänger des Musiktheaterensembles unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein, der auch moderierend durch den Abend führen wird, verwandeln den Altenburger Marktplatz in eine mediterrane Piazza Grande. Das Publikum kann sich auf weltberühmte Schlager wie „O sole Mio“ – die hymnische Hommage an Italien – das mitreißende neapolitanisches Volkslied „Funiculì, funiculà!“, Opern-Highlights von Rossini und Verdi, romantische Balladen wie „Torna a Surriento“ und feurige südeuropäische Klänge freuen. Übrigens feiert das beliebte Veranstaltungsformat zehnjähriges Jubiläum und es wird die eine oder andere Überraschung dazu geben. Termine: Freitag, 14. Juni sowie Samstag, 15. Juni jeweils 21 Uhr.

Zehn Jahre Pilgern im Altenburger Land - Ostermontag ist es wieder soweit

Am Ostermontag 2014, eröffneten die Pilgerinnen und Pilger den Lutherwegabschnitt mit der Pilgerwanderung von Dobraschütz nach Tegkwitz. Seitdem sind sie traditionell am Ostermontag und am Reformationstag mit Pilgern aus Sachsen, Sachsen/Anhalt und Thüringen unterwegs. Sogar aus Berlin kommen Pilgerfreunde, um das Altenburger Land kennenzulernen und weil sie die Weggemeinschaft schätzen. Bis dato 18 Wanderungen und 70 Kirchgemeinden haben die Aktiven auf dem Zettel. Neue Pilger sind stets willkommen, damit die Pilgergemeinschaft lebendig bleibt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Pilgern am Ostermontag, 1. April: 8.30 Uhr Treff in der Kirche Lumpzig, 10:15 Uhr Abmarsch schweigend nach Dobitschen, danach geht es weiter nach Göllnitz und Kosma.

Abendvortrag mit Denkmalpfleger Lutz Scherf

Beim nächsten Abendvortrag der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes e. V. (GAGO) am 27. März 2024, um 19 Uhr, setzt sich der Denkmalpfleger und Bauforscher Lutz Scherf mit Baumeistern des 18. Jahrhunderts auseinander, die in der Region gewirkt haben. Der Vortrag findet im Bachsaal des Residenzschlosses Altenburg statt. Nachdem der Leipziger Kaufmann Johann von Kuntsch 1707 das Rittergut Langenleuba erworben hatte, begann er bereits kurze Zeit später mit umfangreichen Bauarbeiten. So entstand zwischen 1708 und 1711 eine als Wasserschloss angelegte Vierflügelanlage. Nur 100 Jahre später entstand mit dem Abriss des Südflügels das „Halbe Schloss“ in Langenleuba-Niederhain. Auch das heutige Schloss Crossen besitzt einen Leipziger Kaufmann als Bauherrn: David Fleischer ließ Anfang des 18. Jahrhunderts nach dem Abriss alter Gebäudesubstanz ein neues Schloss errichten. Referent Lutz Scherf wird bei seinem Vortrag einen Blick auf Leben und Wirken der Baumeister richten, aber auch auf ihre Bauwerke eingehen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

„Mord“ steht auf der Filmklappe bei Dreharbeiten auf Burg Posterstein Aktuell laufen auf Burg Posterstein Dreharbeiten.... © Funkemedien Thüringen | Tina Puff für die kommende Ausstellungsreihe „Burg Posterstein – Trutzig seit 1191“. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Im Mittelpunkt steht die Burg als Ort, an dem Gericht gehalten und Recht gesprochen wurde. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Die Ausstellung „Schlag um Schlag – Die Burg als Gerichtsort“ ist Teil 1 der Schau. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Fünf Filme werden dafür produziert. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Regie führen: Marcella von Jan und Robert Gregor Kühn Kamera und Schnitt: Gunter Auer Ton: Jürgen von Jan © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Regie führen: Marcella von Jan und Robert Gregor Kühn Kamera und Schnitt: Gunter Auer Ton: Jürgen von Jan © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Darsteller sind Uwe Schröder (Gefangener), Niclas Baraneck (Gerichtsfrohn), Dana Weber (Richter), Marcus Engemann (Burgherr Georg von Pflugk) und Eva-Maria Scharf, Rolf Schiefner (Schöffen) - alle Mitglieder des Traditionsvereins Altenburger Prinzenraub © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Darsteller sind Uwe Schröder (Gefangener), Niclas Baraneck (Gerichtsfrohn), Dana Weber (Richter), Marcus Engemann (Burgherr Georg von Pflugk) und Eva-Maria Scharf, Rolf Schiefner (Schöffen) - alle Mitglieder des Traditionsvereins Altenburger Prinzenraub © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Aktuell laufen auf Burg Posterstein Dreharbeiten für die kommende Ausstellungsreihe „Burg Posterstein – Trutzig seit 1191“. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Regie führen: Marcella von Jan und Robert Gregor Kühn Kamera und Schnitt: Gunter Auer © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Kamera und Schnitt: Gunter Auer © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Darsteller: Uwe Schröder (Gefangener), Niclas Baraneck (Gerichtsfrohn), Dana Weber (Richter), Marcus Engemann (Burgherr Georg von Pflugk) und Eva-Maria Scharf, Rolf Schiefner (Schöffen) - alle Mitglieder des Traditionsvereins Altenburger Prinzenraub © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Regie führen: Marcella von Jan und Robert Gregor Kühn Kamera und Schnitt: Gunter Auer © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Darsteller: Uwe Schröder (Gefangener), Niclas Baraneck (Gerichtsfrohn), Dana Weber (Richter), Marcus Engemann (Burgherr Georg von Pflugk) und Eva-Maria Scharf, Rolf Schiefner (Schöffen) - alle Mitglieder des Traditionsvereins Altenburger Prinzenraub © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Regie führen: Marcella von Jan und Robert Gregor Kühn Kamera und Schnitt: Gunter Auer © Funkemedien Thüringen | Tina Puff Darsteller: Uwe Schröder (Gefangener), Niclas Baraneck (Gerichtsfrohn), Dana Weber (Richter), Marcus Engemann (Burgherr Georg von Pflugk) und Eva-Maria Scharf, Rolf Schiefner (Schöffen) - alle Mitglieder des Traditionsvereins Altenburger Prinzenraub © Funkemedien Thüringen | Tina Puff 1 / 17

