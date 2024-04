Gera. Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen.

Unfälle und Raserei

Das größte Interesse gab es in dieser Woche an Blaulicht-Meldung. Neben einem Raser im Baustellenbereich auf der A4 und einem Transporter, der an der Langenberger A4-Abfahrt umkippte und für eine morgendliche Sperrung sorgte, war der Bericht über die ungewöhnliche Unfallserie am Donnerstag in der Nachmittags-Rush-Hour

für unsere Leser von besonderem Interesse.

Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Zu den meistgelesenen Texten der Woche zählen jene zwei vom Freitag, die die bevorstehenden Kommunalwahlen thematisieren: Zum einen der Beitrag über Vorboten eines hart geführten Wahlkampfs, zum anderen der Text zu den nun doch sieben OB-Bewerbungen, die bis zum Bewerbungsschluss bei der Stadt eingegangen sind.

Gera feiert frei

Die Party ist nun Geschichte, der Vorbericht mit ganz viel Vorfreude der Gastronomen war in dieser Woche unter den meistgelesenen Beiträgen. (Hier gehts im Übrigen

Lichtblick fürs Parken in Gera-Debschwitz

Bei einer Einwohnerversammlung im Geraer Ortsteil wurde auf ein Problem der Anwohner beim Parken in der Wiesestraße hingewiesen. Nach der Versammlung gab es Bewegung in der Sache.

„Heinrichs-Quartier“ in Gera auf Zielgerade

Seit 2017 entsteht in Gera an der Weißen Elster in Heinrichsgrün

Das „Heinrichs-Quartier“ auf dem Gelände der ehemaligen Werkzeugmaschinenfabrik Wema ist nunmehr auf der Zielgeraden. Für das altersgerechte Wohnen war nun Vermietungsstart.

Neun Millionen Euro Steuergelder für umstrittenes Batterierecycling in Gera

Die umstrittene Ansiedlung des Batterierecyclingparks Thüringen in Gera beschäftigt den gesamten Freistaat und die Nachbarn – und erneut auch den Thüringer Landtag. Etwa neun Millionen Euro Förderung aus der öffentlichen Hand sind für das Vorhaben der südkoreanischen Investorengemeinschaft von SungEel und Samsung vorgesehen. So geht es nach Tausenden Widersprüchen weiter im Genehmigungsverfahren.

Drei Escape-Räume gehen in Gera an den Start

Am 10. April war es endlich so weit: Maik Weber eröffnete im Bieblach-Center in Bieblach-Ost seine drei Escape-Räume, die auf einer Fläche von rund 270 Quadratmetern entstanden sind.