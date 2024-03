Auma. Die brennende Ladung eines Lkw sorgte am Dienstagnachmittag in Auma für einen Feuerwehreinsatz.

Bei Auma brannte am Dienstagnachmittag die Ladung eines Lkw. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wurden die Beamten gegen 14.30 Uhr darüber informiert, dass am Ortseingang ein brennender Laster stehen würde.

Als die Beamten eintrafen, hatte der Fahrer seine Ladung bereits auf einem Feldweg abgeladen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich Stroh und Mist selbst entzündet. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand kein Schaden am Fahrzeug.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red