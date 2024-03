Hohenleuben. In Hohenleuben hat ein 17-Jähriger mit einem Laserpointer erst einen Autofahrer und dann einen Hubschrauberpilot geblendet. Die Polizei griff ein.

Einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr leistete sich am Samstag gegen halb 12 in der Nacht ein 17-Jähriger in Hohenleuben, als er mit einem Laserpointer den Piloten eines Rettungshubschraubers blendete. Laut Meldung der Polizei hatte der junge Mann zuvor schon Autofahrer mit dem Laser angestrahlt.

Dem 57-jährigen Autofahrer und dem Hubschrauber passierte glücklicherweise nichts. Die Piloten konnten den Ausgangspunkt des Laserstrahls orten und schickten die Polizei zur Wohnanschrift des 17-Jährigen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßen- und Luftverkehr. Der Laserpointer wurde beschlagnahmt.

