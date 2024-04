Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Die Polizeinachrichten und Veranstaltungsankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung.

Fassade am Oberen Schloss in Greiz mit Hakenkreuz beschmiert

Wie die Polizei mitteilt, haben sich Unbekannte an einer Fassade in der Straße am Oberen Schloss in Greiz zu schaffen gemacht und sie mit einem Hakenkreuz beschmiert. Nach ersten Erkenntnissen sei das zwischen Mittwoch und Donnerstag, 27./28. März geschehen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365/82 34 14 65 unter Angabe der Bezugsnummer 0081430/2024 entgegen.

Künftige Erstklässler können sich für das Schuljahr 2025/2026 in Zeulenroda-Triebes anmelden

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, dass die Anmeldung künftiger Erstklässler (Geburtszeitraum zwischen dem 2. August 2018 und dem 1. August 2019) in ihren Grundschulen im Mai erfolgt. Die Anmeldung wird an den Schulen unterschiedlich gehandhabt:

Friedrich-Reimann-Grundschule Zeulenroda: Die Anmeldung erfolgt kontaktlos im Zeitraum vom 2. Mai bis 10. Mai. Anmeldeunterlagen erhalten die Familien postalisch. Vollständig ausgefüllte Unterlagen können per Post geschickt oder direkt in den Schulbriefkasten geworfen werden. Betroffen sind Adressen oberhalb der Bundesstraße in Zeulenroda, sowie die Ortsteile Arnsgrün (ohne Eubenberg), Bernsgrün und Pöllwitz (mit Wolfshain und Dobia).

Rötlein-Grundschule Zeulenroda: Die Anmeldung erfolgt kontaktlos im Zeitraum vom 2. Mai bis 10. Mai. Die Unterlagen gibt es auf der Internetseite der Grundschule: www.roetlein-grundschule.de. Sie können ausgefüllt in den Schulbriefkasten eingeworfen oder per Post geschickt werden. Bei Gesprächsbedarf der Eltern gibt es am 2. Mai zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit, im Sekretariat die Anmeldung persönlich abzugeben. Das gilt für Adressen unterhalb der Bundesstraße, aus Langenwolschendorf, Förthen, Kleinwolschendorf, Läwitz, Leitlitz, Merkendorf, Pahren, Piesigitz, Silberfeld, Stelzendorf, Weckersdorf und Zadelsdorf.

Grundschule Triebes: Alle Eltern werden persönlich zur Anmeldung in der Schule eingeladen. Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie vom jeweiligen Kindergarten oder postalisch. Abgeben kann man sie am Montag, dem 6. Mai, von 14 bis 16 Uhr und am Dienstag, dem 7. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung zu einem anderen Termin ist nach telefonischer Absprache, sowie online, postalisch oder über den Briefkasten der Schule möglich. Das Einzugsgebiet ist die Gemeinde Weißendorf sowie die Zeulenroda-Triebeser Ortsteile Dörtendorf, Grüna, Niederböhmersdorf, Mehla und Triebes.

Aumaer Wählergruppe stellt ihre Kandidaten auf

Am Montag, dem 8. April, um 18.30 Uhr, lädt die Wählergruppe Sportverein Blau Weiß Auma e.V. (GVA/SVA) zur Wahlversammlung ins Sportplatzgebäude ein. Ziel der Veranstaltung ist die Aufstellung der Kandidaten für die Wahl des Stadtrates und Ortschaftsrates am 26. Mai.

SPD in Greiz stellt 20 Kandidaten für Stadtratswahl auf

Mit 20 Frauen und Männern will die SPD in Greiz in die Stadtratswahl ziehen. Das teilt sie nun mit. Beschlossen habe man auch ein Wahlprogramm, welches sich „in zwölf Punkten aktiv für die Bürgerinnen und Bürger“ einsetze. Angeführt wird die Liste von Ines Wartenberg, Stephan Marek und Wolfgang Seifert folgen auf den Listenplätzen zwei und drei. Außerdem bewerben sich noch Ute Barth, Daniel Eckardt, Andreas Hemmann, Undine Hohmuth, Sabine Seifert, Dieter Kießling, Ines Watzek, Andreas Böttger, Pia Sommer, Dominik Schwarz, Martina Munzert, Andreas Oettler, Frank Horenburg, Joachim Lehmann, Reinhard Sell, Angelika Männel und Stephan Riechel (in der Reihenfolge der Listenplätze). Wichtig sei den 20 Stadtratskandidatinnen und -kandidaten „ein fairer Wahlkampf ohne persönliche Diffamierungen“, heißt es in der Mitteilung.

AfD in Greiz will mit 18 Kandidaten in den Stadtrat

Torsten Röder, Uwe Staps und Andreas Petzold stehen auf den ersten drei Plätzen der Liste, mit der die AfD in Greiz in die Stadtratswahl gehen will. Insgesamt sind es 18 Kandidaten des Gebietsverband Greiz/Umland der Alternative für Deutschland, teilt sie nun mit. Da man 2019 nur vier Kandidaten präsentieren konnte und jetzt 18, zeige sich „dass unsere kleine Fraktion in den letzten fünf Jahren kommunalpolitisch wahrgenommen wurde“, wird Sprecher Uwe Staps zitiert. Mit der erweiterten Liste wolle man „den Wählern Kontinuität nachweisen“. Man habe „einen guten Mix aus AfD-Mitgliedern und Parteilosen aufgestellt.“ Vorstellen könne man sich beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, heißt es in der Mitteilung weiter, während man CDU/Gemeinsam für Greiz, SPD und Linke „Blockadehaltung“ vorwirft: „Die Bürger wollen Perspektiven, keine Stagnation.“

Arbeitslosigkeit in Greiz und Zeulenroda-Triebes sinkt ganz leicht

Nach Information der Agentur für Arbeit-Thüringen Ost ist die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Greiz, zu dem auch die Region Zeulenroda-Triebes gehört, von Februar auf März minimal gesunken. Sie sank um 16 Personen auf 1740. Das waren 32 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im März 6,7 Prozent, vor einem Jahr 6,9 Prozent. Dabei meldeten sich 294 Personen neu oder erneut arbeitslos, 39 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 304 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+15). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 983 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 67 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 857 Abmeldungen von Arbeitslosen (+36). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um vier Stellen auf 308 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 39 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im März 50 neue Arbeitsstellen, zwölf mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 154 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von zehn.

Geraer Ansichtskarten und Papiersammlerbörse

Am Sonnabend, dem 6. April, findet im großen Saal des Volkshauses Gera-Zwötzendie 54. Geraer Sammlerbörse des Kultur- und Verschönerungsverein in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr statt. Angeboten werden unter anderem Ansichtskarten, Bücher, Werbung, historische Dokumente, Stiche, Grafik, Geldscheine, Notgeld, Münzen, Orden, Militaria, heimatgeschichtliche Belege, Fotos, Bilder und vieles mehr. Tischbestellungen sind möglich unter der Telefonnummer: 0365/37 303