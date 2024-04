Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein dreister Dieb, Randalierer in Zeulenroda, ein Trödelmarkt und mehr: Das sind die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Polizeimeldungen, Ankündigungen und weitere Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Mit Drogen im Blut, dafür ohne Führerschein in Zeulenroda Auto gefahren

Beamte der Greizer Polizei kontrollierten am Dienstag, dem 2. April, nach einer Polizeimitteilung um 13.25 Uhr einen 44-Jährigen mit seinem BMW. Bei dem Autofahrer reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Außerdem war der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Einleitung gleich mehrerer Verfahren gegen den Mann.

Bei Kleinreinsdorf Autoscheibe eingeschlagen und Portemonnaie gestohlen

Weil sie laut Polizei kurz spazieren gehen wollten, stellten Autofahrer am Dienstag, 2. April, ihr Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Kleinreinsdorf und Teichwolframsdorf ab. Doch zwischen 13.15 und 13.45 Uhr schlug dann ein Unbekannter eine Seitenscheibe des VWs ein und stahl aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie. Nun hofft die Greizer Polizei auf Zeugen und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 03661/62 10 um Hinweise unter der Bezugsnummer 0084324/2024.

Unbekannte randalieren am Stadtbrunnen Zeulenroda

Wie die Polizei mitteilt, zerstörten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 2./3. April zwischen 22.30 und 2.10 Uhr, Pflanzkübel in der Schleizer Straße in Zeulenroda am dortigen Stadtbrunnen. Durch die herausgerissenen Blumen entstand ein Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Betrages. Die Greizer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung unter der Bezugsnummer 0084587/2024 und sucht nach Zeugen unter der Telefonnummer 03661/62 10.

Weitere Nachrichten aus der Region

Einwohnermeldeamt in Zeulenroda-Triebes schließt für zwei Tage

Wie die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes am Mittwoch informiert, bleibt das Einwohnermeldeamt der Stadt am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. April, geschlossen. Die Stadtverwaltung weist aber darauf hin, dass man dennoch Wahlunterstützungs-Unterschriften abgeben kann, und zwar am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, im Raum 28 im Rathaus. Erreichen kann man ihn über den Haupteingang oder barrierefrei über den Fahrstuhl in der Schuhgasse.

Ausschuss in Zeulenroda will über die Skater-Anlage und die Stadthalle diskutieren

Zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Zeulenroda-Triebes am Montag, 8. April, ab 18 Uhr im Rathaussaal steht unter anderem die geplante Anlage für Skater auf der Tagesordnung. Außerdem will man über die Straßenbeleuchtung in Silberfeld diskutieren und den Bau der Stadthalle angehen, indem die europaweite Vergabe vorbereitet werden soll.

Trödelmarkt in Greiz steht am Samstag wieder an

Die Akteure des Greizer Trödelmarktes laden am Samstag, 6. April, wieder in den Papiermühlenweg ein. Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet zwischen 8 und 14 Uhr statt. Die Händler bieten in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher und Kunstobjekte bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar. Händler können sich unter der Telefonnummer 0159/063 86 412 melden.

Vortrag in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Greiz

Am Sonntag, dem 7. April, findet ab 16.30 Uhr ein Vortrag von „Open Doors“, das ist ein weltweit tätiger Dienst für verfolgte Christen, in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft Greiz, Friedhofsstraße 13a statt. Das Thema ist „Die Macht des Gebets: Geschichte von Gottes Wirken“.

Führung zu den Architektur-Juwelen in Greiz

Prachtvolle Villen sowie Wohn- und Geschäftshäuser in Greiz stehen auf dem Plan der besonderen Architekturführung, zu der die Tourist-Information in Greiz am Samstag, 6. April, ab 14 Uhr einlädt. Es geht um die architektonischen Besonderheiten der Gebäude, die bis heute den Prunk und die Pracht der Vergangenheit erahnen lassen, und um ihre Geschichte. Zeigen will man die herausragendsten Beispiele unterschiedlichster Formensprache aus der Epoche der Gründerzeit. Getroffen wird sich an der Tourist-Information im Unteren Schloss. Die Teilnahme-Tickets sind dort im Vorverkauf erhältlich, eine Ticketreservierung wird empfohlen. Die Teilnahme an dem Rundgang ist nur mit gültigem Ticket möglich.

Frühlingserwachen mit der Kräuterfee in Zeulenroda-Triebes

Für die am Samstag, dem 6. April, stattfindende erste Kräuterwanderung in diesem Jahr an der Talsperre Zeulenroda mit Kräuterpädagogin Corina Herrmann aus Zeulenroda-Triebes sind noch ein paar wenige Plätze frei. Anmeldungen sind über die Tourist-Information (Telefonnummer: 036628/98 70 64) möglich. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Tourist-Information. Es geht auf dem Talsperrenweg am Zeulenrodaer Meer zum Sonnenplatz.