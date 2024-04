Greiz/Zeulenroda-Triebes. Musik aus der ganzen Welt, eine Stadtführung und ein Brand, der ein Haus unbewohnbar macht: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Die Nachrichten, Ankündigungen und Polizeimeldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

Gleich zwei Konzerte auf dem Hof 19 in Braunichswalde

Zu gleich zwei Konzerten in den nächsten Tagen laden die Macher der Kulturstätte Hof 19 ein. Zuerst spielt am Montag, dem 8. April, ab 20 Uhr die Argentinierin Guadalupe Mediavilla. Die Musikerin macht schon seit ihrer Kindheit Musik und war Teil einer Gruppe für lateinamerikanische Folklore und Kompositionen ihrer Schwester Marysol Mediavilla. Gesang und Gitarre, mit der sie ihre ersten Lieder komponierte, prägten ihr Wachstum. Derzeit arbeitet sie an einem Album mit neuen Gitarrenkompositionen und Gesang. Sie studierte Musikkomposition mit Schwerpunkt auf populärer Musik und Musikpädagogik. Mit 21 Jahren begann sie mit dem Akkordeon. Es brachte sie dazu, Rhythmen und Musik aus verschiedenen Teilen der Welt zu erkunden, wie Walzer, Swing, Klezmer, Balkan, Ranchera, Cumbia, Milonga oder Tango. Derzeit lebt sie in den katalanischen Pyrenäen und gibt Solokonzerte.

Am Dienstag, 9. April, ebenfalls ab 20 Uhr, tritt dann Hayley Reardon aus den USA auf, „eine von der Kritik gefeierte Folk-Pop-Künstlerin und Geschichtenerzählerin im wahrsten Sinne des Wortes“, wie die Organisatoren schreiben. Die Sängerin traf die Entscheidung, ein mutiges Leben zu beginnen, als sie Nashville verließ, um mit ihrer Musik um die Welt zu touren. Sie hat die letzten fünf Jahre damit verbracht, ihre Lieder und ihre Gitarre um die ganze Welt zu tragen. „Die Künstlerin kanalisiert ihre farbenfrohen Geschichten meisterhaft durch Musik und fängt selbst die subtilsten Nuancen der menschlichen Erfahrung mit beeindruckender Klarheit ein.“ Beide Konzerte finden im Café statt, also nur mit begrenzten Plätzen. Eine Kartenreservierung ist unter der Telefonnummer: 0152/08 93 93 59 möglich.

Musikalischer Spaziergang zum Auftakt der Sommer-Kultur-Kirche in Auma

Die Sommer-Kultur-Kirche in Auma startet am Samstag, dem 6. April, in das dritte Jahr der Veranstaltungsreihe. Diesmal aber nicht wie gewohnt in der Kirche, sondern am Sophienbad, wie die Organisatoren schreiben. Denn dort startet um 13.30 Uhr eine musikalische Wanderung, bei der Musiker an verschiedenen Stationen am Wegesrand die Wanderer begleiten. Mit dabei sind beispielsweise Agnes Hug, Andreas Lorenz mit dem Posaunenchor Auma, das „Frakolonium Ensemble“, MDR-Posaunist Sebastian Krause und seine drei Brüder und noch andere Überraschungsmusiker. An der vorletzten Station, bei der Rehraufe, will zudem der Förster Max Teubner einen kurzen Vortrag über den Zustand des Waldes halten. Danach gibt es in der Kirche Musik und einen Imbiss.

Weitere Nachrichten aus der Region

Anderthalbstündige Reise durch die historische Altstadt in Greiz

Ein etwa eineinhalbstündiger Rundgang der Tourist-Information Greiz führt Interessierte am Sonntag, dem 7. April, durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt Greiz. Sie können erfahren, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte nachhaltig geprägt hat und die wichtigsten Bauwerke kennenlernen. Es geht vorbei an der Stadtkirche St. Marien, der Alten Wache zum Greizer Schlossgarten. Beachtenswerte Architekturdekors des Jugendstil-Ensembles sowie weitere Greizer Besonderheiten werden dabei den Weg kreuzen. Los geht es um 14 Uhr an der Tourist-Information im Unteren Schloss. Die Teilnahme-Tickets sind im Vorverkauf oder bis 15 Minuten vor Beginn der Führung in der Tourist-Information Greiz im Unteren Schloss erhältlich.

Fünf Kandidaten stehen auf der offenen Liste der AfD für die Wahl in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Erstmals will die AfD mit einer offenen Liste zur Kommunalwahl im Mai auch in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf antreten und hat dafür fünf Kandidaten aufgestellt. Das teilt sie nun mit. „Offene Liste heißt: Es wurde auch parteilosen Bewerbern die Möglichkeit geboten, sich ohne große bürokratische Hürden (wie zum Beispiel Unterstützungsunterschriften) künftig kommunal-politisch für die Landgemeinde engagieren zu können“, wird in der Mitteilung Eckehard Gruner, der stellvertretende Sprecher des Gebietsverbandes Greiz/Umland der Alternative für Deutschland (AfD), zitiert. Die Liste werde auch von einem Parteilosen angeführt: Götz Fritsch, Finanzwirt aus Teichwolframsdorf. „Kommunalpolitik lebt nicht vom Meckern, sondern vom Mitmachen. Wenn wir die richtigen Weichen für die Landgemeinde stellen wollen, passiert das im Gemeinderat und nicht am Stammtisch“, wird Fritsch zitiert, auch wenn man sich am Stammtisch Ideen holen könne. Eckehard Gruner, Frank Oehler, Eric Koburger und Andreas Przesang folgen auf den weiteren Listenplätzen. Man wolle sich „für ein ausgewogenes Verhältnis der einzelnen Ortsteile der Landgemeinde“ einsetzen: „Wenn Kommunalpolitik überall in unserer Landgemeinde Akzeptanz finden soll, müssen wir die Einwohner in allen Ortsteilen ‚mitnehmen‘. Da muss man auch mal über den Tellerrand des eigenen Ortsteils hinwegschauen. Wegen der reinen Sachthemen haben auf Kommunalebene Ideologien und Parteibücher ohnehin keine Berechtigung“, so Fritsch.

Greizer Ausschuss will Geld für Kultur und Sport vergeben

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Landkreises Greiz findet am Mittwoch, dem 10. April, ab 17 Uhr im Sitzungszimmer 112 des Landratsamtes statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Erhaltung von Kulturdenkmalen für das Jahr 2024 des Feuerwehrvereins Arnsgrün/Eubenberg, für Ersatzpflanzung eines Baumes am denkmalgeschützten Kriegerdenkmal sowie die Vergabe von Fördermitteln im Bereich Kultur. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen die Anerkennung als Talentförderzentrum des Landkreises Greiz für die Jahre 2024/2025 sowie die Vergabe von Fördermitteln im Bereich Sport (Förderung der Betreuung talentierter Kinder und Jugendlicher in Talentförderzentren). Außerdem stehen die Vergabe von Fördermitteln im Bereich Sport (Förderung der Unterhaltung von Talentförderzentren des Landkreises Greiz im Jahr 2024 in Trägerschaft von Sportvereinen) sowie die Vergabe von Fördermitteln im Bereich Sport für Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung und für Förderungen des Sportstättenbaus der Vereine auf dem Plan.

Senioren im Landkreis Greiz können am Dienstag ihre Probleme im Landratsamt vorbringen

Der Seniorenbeauftragte des Landkreises Greiz, Peter Jahn-Illig, lädt für Dienstag, dem 9. April, zum Sprechtag in das Landratsamt Greiz, Raum 206, ein. Von 9 bis 12 Uhr können Interessierte ihre Anliegen mit ihm besprechen. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig. Der Seniorenbeauftragte ist das Bindeglied zwischen dem Land Thüringen und den Seniorenbeiräten im Landkreis Greiz. Auch außerhalb des Sprechtages können Senioren ihre Anfragen an Peter Jahn-Illig per E-Mail an senioren@landkreis-greiz.de richten.

Agentur für Arbeit Thüringen Ost ändert telefonische Erreichbarkeit

Wie die Agentur für Arbeit Thüringen Ost mitteilt, gelten ab dem 5. April neue telefonische Servicezeiten. Künftig ist die Arbeitsagentur Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer: 0800/4 55 55 00 erreichbar. Mit der Änderung werde auf das geänderte Kundenverhalten reagiert, schreibt die Arbeitsagentur: „Zunehmend nutzen Kunden der Arbeitsagentur und Jobcenter elektronische Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail oder eine der zahlreichen digitalen Serviceangebote um Anträge zu stellen oder ihre Anliegen unabhängig von Öffnungszeiten klären zu können“, heißt es weiter.

23-Jähriger nach Cannabiskonsum am Autosteuer in Weida erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, dem 4. April, gegen 0.50 Uhr am Platz der Freiheit in Weida stellten Greizer Polizeibeamte laut Polizeibericht einen 23-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Dem Fahrer droht nun ein Fahrverbot sowie mindestens 500 Euro Geldstrafe. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. Marihuana ist zwar seit Anfang April legalisiert, einen neuen Grenzwert für die Teilnahme am Straßenverkehr gibt es aber noch nicht.

Mehrfamilienhaus in Zwickau ist nach Brand unbewohnbar

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch, 3. April, kam es laut sächsischer Polizei in einem Mehrfamilienhaus an der Weißenbrunner Straße in Zwickau zu einem Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Nachbarhaus verhindert werden. Sowohl die Bewohner aus dem Brandhaus als auch die Bewohner des Nachbarhauses mussten evakuiert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eine Bewohnerin des Brandhauses galt zunächst als vermisst – sie meldete sich jedoch in den Morgenstunden unverletzt im Polizeirevier in Zwickau. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Die Brandursachenermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.