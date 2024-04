Greiz/Zeulenroda-Triebes. Auf dem Kulturhof Zickra steht ein großer Markt an und weitere Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Nachrichten und Veranstaltungsankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung.

Kulturhof Zickra lädt zum großen Kunsthandwerkermarkt im Mai ein

Am 4. und 5. Mai wird auf den Kulturhof Zickra wieder zum großen Kunsthandwerkermarkt eingeladen. Am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag 10 bis 18 Uhr öffnet er seine Pforten. Mehr als 60 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren ihr kunsthandwerkliches Können. Dazu gibt es kulturelle Darbietungen für Jung und Alt. Holzgestalter, Keramiker, Textildesigner, Korbmacher und Bildhauer – um nur einen Teil zu erwähnen – bedienen sich verschiedenster hochwertiger Materialien, um diese aus zum Teil alten Traditionen neu zu kreieren. Wollfilzprodukte, wohlriechende Seifen mit Prädikat, wunderschöne Floristik und vieles mehr kann erworben werden. Musikalische und auch schauspielerische Einlagen machen den Marktbummel perfekt. Der Eintritt ist für Kinder bis zwölf Jahren frei.

Kliniken in Jena und Greiz schließen Kooperationsvertrag

Nach der Praxistour der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Jena wurde nun auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Universitätsklinikum Jena und dem Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH geschlossen. Zukünftig ist jährlich eine Praxistour geplant, um die Studierenden über den ambulanten Bereich und die Möglichkeiten einer Niederlassung im Landkreis Greiz zu informieren. Ulli Schäfer, der federführend das Projekt begleitete, freue sich besonders über den Kooperationsvertrag, der von dem Geschäftsführer, Ralf Delker, und dem ärztlichen Direktor, Peter Gottschalk, unterzeichnet wurde, schreibt das Krankenhaus.

Wanderung der Greizer an die Plothener Teiche

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins und der Freien Wandergruppe treffen sich am Mittwoch, dem 10. April, um 8 Uhr am Lidl in Greiz. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Plothen in die Hausteichstraße zum Wanderparkplatz an der Infostelle Naturschutz und Umwelt. Dort beginnt eine 13 Kilometer lange Wanderung um einige der Plothener Teiche. Die Mittagseinkehr soll im Gasthaus „Zum Plothenteich“ sein. Der Rückweg führt am Pfahlhaus am Hausteich vorbei und zurück zum Parkplatz.

Weitere Nachrichten aus der Region

Gemeinderatssitzung in Langenwetzendorf

Wenn sich die Mitglieder des Langenwetzendorfer Gemeinderates am Montag, 15. April, im Kulturhaus im Ort zu ihrer nächsten Sitzung treffen, soll es ab 19 Uhr unter anderem über die Gebühren in den Kindergärten der Gemeinde gehen. Daneben stehen eine Bürgerfragestunde, der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Daßlitzer Kreuz“, die Vorberatung zum Haushalt 2024 und zum Feuerwehrkonzept an. Auch soll über die Aufteilung der Feuerwehrpauschale diskutiert werden.

Läufer für den Firmenlauf der Volksbank gesucht

Der Startschuss für die Anmeldung zum zwölften Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG in Kooperation mit dem Kreissportbund Vogtland ist ertönt: Er soll am 28. August rund um das Vogtlandstadion stattfinden. Das Starterfeld ist auf 4000 Läufer begrenzt. In diesem Jahr soll es drei Gruppen geben: Die Durchstarter-Gruppe mit extra Tickets ab 17.40 Uhr, das Hauptfeld ab 17.50 Uhr und die Walker ab 18 Uhr. Gelaufen wird auch 2024 für einen guten Zweck, denn pro Läufer spendet die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG drei Euro an die Stiftung „Hilfe für krebskranke Kinder im Sächsischen Vogtland“.

Zur Siegerehrung werden in sechs verschiedenen Kategorien wieder die drei fittesten Firmen gesucht. Hierbei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern darum, dass so viele Mitarbeiter wie möglich aus der Firma animiert werden und innerhalb von einer Stunde die Strecke absolvieren. Mehr Informationen: www.volksbank-laufen.de.