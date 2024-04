Greiz/Zeulenroda-Triebes. Eine Reparaturbar, ein Ehrenmitglied und ein kurzfristiger Kräuterspaziergang: die Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Sommerpalais Greiz zeigt Raubgut vor der Rückgabe

Anlässlich des Tags der Provenienzforschung am Mittwoch, 10. April, will im Sommerpalais Greiz man um 11 und um 15 Uhr die Rechercheergebnisse der Büchersammlung zum Thema Raubkunst vorstellen. Im Frühjahr 2022 wurde im Sommerpalais die Ausstellung „Verdacht und Verpflichtung“ gezeigt, in der auf das auch die Sammlungen im Sommerpalais betreffende Herkunftsproblem hingewiesen wurde. Inzwischen wurden ergänzende Untersuchungen insbesondere in der Büchersammlung durchgeführt und eine Restitution vorbereitet. Es werden betroffene Werke gezeigt, die demnächst an die Nachfahren der geschädigten Eigentümer zurückgegeben werden sollen.

Kaputte Dinge in Greiz einfach reparieren lassen

Ob Fahrräder, Lichterbögen oder andere Elektrokleingeräte – alles, was kaputt ist und was man selbst in das 10arium in der Greizer Naumannstraße bringen kann, hat bei der Reparierbar am Dienstag, 9. April, ab 17 Uhr gute Chancen repariert zu werden. Und das in lockerer Runde und bei einem kühlen Getränk. Fragen und Absprachen bitte an info@10arium.de. Die Reparatur von Handys und Computertechnik ist zu diesem Termin nicht möglich.

Feuerwehrverein Bernsgrün hat 2024 viel vor

Einen positiven Rückblick auf das Jahr 2023 gab Romy Anschütz, zweiter Vorstand des Feuerwehrvereins Bernsgrün, zur Jahreshauptversammlung. Beginnend mit der jährlichen Familienwinterwanderung im Januar, folgten das doppelte Maibaumstellen von Wehr und Jugendfeuerwehr im April und die gut besuchte Himmelfahrtveranstaltung mit Tortenversteigerung zugunsten der Jugendfeuerwehr im Mai. Im August stand ein Arbeitseinsatz rund um das Feuerwehr- und Vereinshaus an, die interessante Bildungsreise zum sächsischen Feuerwehrmuseum Zeithain und die Unterstützung des ersten Vogtländischen Atemschutztages in Bernsgrün gab es im September. Das Jahr beschloss das Winterfest mit Anschieben der Weihnachtspyramide und Anleuchten des Weihnachtsbaumes im Dezember sowie der gemeinsame Jahresabschluss als Neujahrsauftakt im Januar 2024.

„Mit 33 Mitgliedern haben wir eine recht konstante Zahl. Aber wir müssen unseren Altersdurchschnitt weiterhin verjüngen“, so Anschütz richtungsweisend. Und Dirk Weber, erster Vorstand, ergänzte: „Dazu brauchen wir mehr junge Leute im Verein. Leider sinkt die Bereitschaft zum Ehrenamt bei den Jüngeren. Aber brechen die Vereine weg, wird es sehr ruhig im Dorf“. Der Veranstaltungsplan für dieses Jahr sieht neben den traditionellen Veranstaltungen, wie Maibaumstellen, Himmelfahrt und Winterfest, auch die tatkräftige Unterstützung zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr Bernsgrün am 24. August sowie der Feuerwehr Arnsgrün vom 14. bis 16. Juni und dem zweiten Atemschutztag in Bernsgrün vor. „Mit einem abwechslungsreichen Programm will sich unsere Feuerwehr zu ihrem Jubiläum präsentieren und Interesse für die Wehr wecken. Lasst euch überraschen“, so Wehrführer Sven Weiland. Und auch für das anstehende 575. Ortsjubiläum ist die Mithilfe vom Feuerwehrverein gefragt.

Dieter Golombek wird Ehrenmitglied beim Tennis-Club Greiz

22 Vereinsmitglieder des Tennisclubs Blau Weiß Greiz folgten der Einladung des Vorstandes zur Teilnahme an der diesjährigen Mitgliederversammlung. Der Club blickt mit fünf Mannschaften im Wettkampfbetrieb, zwei erfolgreich durchgeführten Turnieren und zwei gut besuchten Fast-Learning-Days auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück, wie Übungsleiterin Marit Kugler die Nachwuchsarbeit resümierte. Bei dieser führten mehr als sieben Übungsleiter und Betreuer Trainingseinheiten, Punktspiele, Turnierreisen und Trainingscamps für mehr als 40 Kinder und Jugendliche durch. Für Freude sorgte auch die Nachricht, dass die Plätze inzwischen bespielbar sind. Der Vorstand wurde ohne Veränderung für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt.

Vereinspräsident Klaus Richter dankte allen ehrenamtlichen Helfern und schlug vor, Dieter Golombek zum Ehrenmitglied zu machen. Er ist seit mehr als 51 Jahren aktives Vereinsmitglied, ehemaliger Trainer zahlreicher Greizer Talente und für den Verein mit seinem grenzenlosen Fachwissen und seiner Leidenschaft als technischer Leiter seit vielen Jahren unverzichtbar. Das wurde einstimmig angenommen.

Nachdem die Plätze für den Spielbetrieb eröffnet sind, können sich auch alle Greizer Wettkampfspieler aktiv auf die bevorstehende Sommersaison vorbereiten. Erneut gehen in diesem Jahr fünf Greizer Teams im Wettspielbetrieb des Thüringer Tennisverbandes an den Start, darunter eine Damen 50 Mannschaft und ein Herren 65 Team in der Oberliga sowie eine Herrenmannschaft in der Verbandsliga. Im Nachwuchsbereich messen sich eine gemischte U12 und eine gemischte U18 Mannschaft mit Gleichaltrigen. Los geht die Saison am 1. Mai mit dem Auftaktspiel der Greizer Damen beim TC 90 Gera.

Mit sechs statt einem Bewerber geht die AfD in den Wahlkampf in Langenwetzendorf

Die Alternative für Deutschland (AfD) will mit sechs Bewerbern in die Gemeinderatswahl in Langenwetzendorf gehen. Das teilt der Gebietsverband Greiz-Umland mit. 2019 habe man zwar zwei Mandate geholt, aber nur einen Platz besetzen können, weil es mit dem parteilosen Olaf Ebert nur einen Kandidaten gab. „Das passiert hoffentlich kein zweites Mal“, wird er in der Mitteilung zitiert. Analog zu Mohlsdorf-Teichwolframsdorf werde in Langenwetzendorf die Liste nicht von einem AfD-Vollmitglied angeführt, denn Ebert tritt erneut als Spitzenkandidat an. Mit ihm bewerben sich zudem Ines und Frank Pammler, Ronny Knüpfer (alle Daßlitz), Matthias Schmidt (Lunzig) und Marco Reimann (Wildetaube).

Man wolle, „dass neben Langenwetzendorf auch andere Ortsteile der Landgemeinde endlich Gehör und Berücksichtigung finden“, so Ronny Knüpfer. Zudem sei die „solide Haushaltspolitik“ weiter ein Schwerpunkt. Dem Langenwetzendorfer Bürgermeister, Kai Dittmann (CDU), und der CDU-Fraktion wirft man „finanzpolitisches Harakiri“ vor, das dafür sorge, dass die Gemeinde in der Haushaltssicherung sei und bleibe. Man habe auf Schwachstellen hingewiesen, sei aber „niedergestimmt“ worden. Es gehe nur gemeinsam: „Manches wird die Kommune aus eigener Finanzkraft nicht mehr stemmen können. Umso wichtiger wird es, die Menschen in allen Ortsteilen ‚mitzunehmen‘ und so gegebenenfalls über bürgerschaftliches Engagement mit Unterstützung der Gemeinde überall etwas bewegen zu können“ wird Ebert zitiert.

Beratungsangebot für Schwerhörige in Greiz

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ bietet am 9. April zwischen 9 und 11 Uhr wieder eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen im Landratsamt Greiz, Raum 112 an.

Kräuterspaziergang mit der Kräuterfrau in Neugernsdorf

In Anbetracht der derzeitigen Kräuterfülle will Kräuterfrau Cornelia Seidel alle Interessierten kurzfristig für Donnerstag, 11. April, zu einem Kräuterspaziergang einladen. Getroffen wird sich um 16.30 Uhr am Spielplatz in Neugernsdorf. Mitzubringen sind ein Löffel, eine Tasse, ein kleiner Teller, eine Wasserflasche und gute Laune, schreibt die Kräuterfrau. 15 Euro werden als Wertausgleich erbeten.

IWA-Pro Region bittet Unterstützer in Zeulenroda-Triebes um Abgabe der Unterstützerunterschriften

Die IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit weist alle potenziellen Unterstützer in Zeulenroda-Triebes noch einmal darauf hin, dass die Unterstützerunterschriften für die Kommunalwahl im Rathaus in Zeulenroda-Triebes zu dessen Öffnungszeiten abgegeben werden müssen.

Reise nach China in der Kirchgemeinde Dorna

Am Donnerstag, dem 11. April, steht im Gemeinderaum der Kirchgemeinde Dorna, direkt neben der Kirche, ein Bildervortrag mit Pfarrer im Ruhestand Gernot Friedrich aus Gera auf dem Programm. Der singende Pfarrer will die Gäste mit auf eine Reise ins Reich der Mitte, also China, nehmen. Bei seiner Reise 2018, für die es schwer war, ein Visum zu bekommen, war es ihm sogar möglich, die größte Bibeldruckerei des Landes zu besichtigen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sollen in Gera ins Gespräch kommen

Die Kreisverbände Greiz und Gera vom Bündnis 90/Die Grünen laden alle Interessierten zur Veranstaltung „Erzählt uns von euch – Bürger*innen mit und ohne Migrationshintergrund kommen ins Gespräch!“ ein. Unterstützt von Madeleine Henfling, der Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, und Wolfgang Volkmer, Stadtrat in Jena und Kindersprachbrücke Jena, will man Einwohnern mit und ohne Migrationshintergrund die Möglichkeit bieten, sich kennenzulernen, Fragen zu stellen und Geschichten auszutauschen. Eingeladen dazu wird am Samstag, 13. April, ab 15 Uhr in die G26 in der Gagarinstraße in Gera.

Singen für den guten Zweck

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wettet der Supermarkt Globus in Weischlitz, dass es gelingt, am 11. April, 17 Uhr, 300 Menschen vor dem Restauranteingang zu versammeln, die „Happy Birthday Globus Weischlitz“ singen. Sollte es gelingen, dass 300 Menschen für den guten Zweck dem Globus-Markt ein Geburtstagsständchen singen, so spendet der Globus Weischlitz 1.000 Euro an den Greizer Verein „Viel Farbe im Grau e.V.“. Der Gobus-Markt befindet sich nahe der Talsperre Pirk an der Autobahn 72.

„Viel Farbe im Grau e.V.“ in Greiz unterstützt schwer kranke Kinder und deren Familien während und nach Therapien. Sie spenden Freude und Hoffnung durch Selbstgenähtes und kleine Geschenke und organisieren Aktionen für diese Familien oder erfüllen auch letzte Wünsche. Begleitet wird die Aktion vom Chor der Oberschule Weischlitz.

Straßensperrung in Zeulenroda-Triebes

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, dass an der Landesstraße L 1084 im Bereich Mehla-Langenwetzendorf (Kuxmühle) Sanierungsarbeiten ausgeführt werden. Aus diesem Grund ist dieser Bereich für den Gesamtverkehr im Zeitraum vom 9. April bis 11. April voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt hierbei über die B 94. Die Bushaltestellen in Langenwetzendorf und Mehla werden planmäßig angefahren. Der Umleitungs- und Beschilderungsplan kann unter www.zeulenroda-triebes.de eingesehen werden.

Straßensperre in Arnsgrün

Eine weitere Straßensperrung ist im Zeitraum vom 8. April bis 12. April in Arnsgrün notwendig. Im Bereich der Landesstraße sind Arbeiten an Versorgungsleitungen notwendig. Der Verkehr wird innerörtlich mit Ampelregelung umgeleitet.