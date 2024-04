Greiz. Mehr Filmemacher entdecken das Vogtland. Nun soll Greiz zur Kulisse eines geheimnisvollen Kinofilms werden. Die Greizer können mitmachen.

Wer schon immer einmal in einem Kinofilm mitspielen wollte, hat Mitte April die Gelegenheit dazu. Denn für eine Kinoproduktion sucht das Produktionsstudio Trimafilm noch Statisten aus der Region Greiz, die im Film mitspielen wollen. Gesucht werden Komparsen genauso wie kleinere Sprecherrollen. Schauspielerfahrung sei keine notwendig, teilt die Trimafilm mit.

Statisten aus der Region Greiz gesucht

Noch wird ein wenig das Geheimnis gewahrt, was genau Trimafilm ab Mitte April in Greiz drehen will.

Eine Familiengeschichte soll es sein, sogar ein Drama. „Etwas ganz Besonderes“ ist der Titel des Projekts, für dessen Buch und Regie sich nach der Internetseite die deutsche Filmemacherin Eva Trobisch verantwortlich zeichnet. Ein Kinospielfilm soll entstehen, wann er zu sehen ist, steht noch nicht fest. Als Sender wird die ZDF Kino-Koproduktion genannt.

Geheimnisvoller Kinofilm soll in Greiz gedreht werden

Auch die Inhaltszusammenfassung kommt noch ein wenig geheimnisvoll daher: „Das Sommerpalais einer deutschen Provinzstadt wird kostspielig saniert, die Viertel drumherum verfallen. Nur der weiße Pfau aus dem Schlossgarten verläuft sich darin. ‚Wer bist Du und was macht Dich aus?‘, wird Lea vom EB-Team einer Castingshow gefragt. Sie weiß es nicht. Und beginnt, nach einem passenden Ich zu suchen, während im Hotel ihrer Familie tote Fledermäuse unter Kuchenglocken für Verunsicherung sorgen. Es ist eine Familiengeschichte. Und es ist eine Gemengelage.“

Gesucht werden die Statisten für den Zeitraum Mitte April. Die Dreharbeiten sollen in Greiz stattfinden. Wer mitspielen will, um sich vielleicht auch einmal auf der großen Kinoleinwand zu sehen, kann sich bei Matthes Rommel vom Trimafilm melden: E-Mail: matthes.rommel@trimafilm.de oder Telefonnummer: 01514/030 58 40. Ein Foto kann der Bewerbung gerne beigelegt werden.