Greiz. Von Unfällen, einer Rauchgasvergiftung, über einen Schließtag einer Greizer Einrichtung bis hin zu Veranstaltungen in der Region Greiz.

Verletzte bei Verkehrsunfall in Hohenölsen

Am Donnerstag, dem 11. April, gegen 15.45 Uhr, kam es in Hohenölsen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei beide Fahrer, 18 und 29 Jahre alt, verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall im Begegnungsverkehr. Der 18-Jährige musste mit Verdacht auf eine Fraktur ins Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Mutter und Tochter in Weida mit Rauchvergiftung ins Klinikum gebracht

Am 11. April, gegen 18.40 Uhr, wurde ein Brand in der Wilhelm-Faber-Straße in Weida gemeldet. Aus einer Doppelhaushälfte soll es dabei zu starker Rauchentwicklung gekommen sein. Vor Ort stellte sich für die Rettungskräfte heraus, dass es nicht zu einem Brand, sondern zu einer Rauchentwicklung aufgrund eines verstopften Abzugsrohres gekommen war. Die 52-jährige Hauseigentümerin versuchte den Kamin anzufeuern, worauf es stark zu rauchen begann, da das verstopfte Rohr den Abzug der Rauchgase verhinderte. Die 52-Jährige und ihre 28-jährige Tochter mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum verbracht werden.

Weitere Nachrichten aus der Region

Aktuelles Kreisjournal mit Amtsblatt für den Landkreis Greiz erschienen

Das aktuelle Kreisjournal mit Amtsblatt (17. Jahrgang, Ausgabe 4 vom 12. April inklusive Amtsblatt des Landkreises Greiz. 31. Jahrgang, Ausgabe 8 ebenfalls vom 12. April) ist erschienen. Das April-Heft erreicht alle Haushalte des Landkreises Greiz über den Postversand. Nur in Briefkästen mit Aufklebern „Keine Werbung“ oder „Keine kostenlosen Zeitungen“ wird das Monatsheft unter Umständen nicht zugestellt. Auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-greiz.de stehen sowohl die aktuelle Ausgabe als auch das Amtsblatt mit den öffentlichen Bekanntmachungen zur Einsicht und zum Herunterladen zur Verfügung.

Öffentliche Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses im Landratsamt Greiz

Am Dienstag, dem 16. April, 17 Uhr, findet die nächste Sitzung des Kreis - und Finanzausschusses im Landratsamt Greiz, Sitzungszimmer 112, statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht neben Informationen und Anfragen eine außerplanmäßige Ausgabe für eine Rückzahlung von Fördermitteln.

Tourist-Information in Greiz bleibt am Samstag geschlossen

Wegen einer betrieblichen Weiterbildung bleibt die, Tourist-Information am Sonnabend, dem 13. April geschlossen. Der Ticketverkauf für die ebenfalls am 13. April stattfindenden Parkführung erfolgt an diesem Tag trotzdem, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14 Uhr.

Kreissportbund Greiz und DRK Kreisverband Landkreis Greiz schließen Kooperationsvertrag

Wenn zwei gemeinnützige Vereine flächendeckend im Landkreis Greiz engagiert sind, dann liegt es auf der Hand, dass diese enger miteinander kooperieren. Um die Zusammenarbeit und Anerkennung der beiden Vereine zu vertiefen und zu festigen wurde kürzlich eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die gegenseitige Unterstützung der Ehrenamtlichen, insbesondere bei der gemeinsamen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sind der Schwerpunkt. Auch die hauptamtlichen Beschäftigten, insbesondere die Jugendsozialarbeiter, werden gemeinsame Angebote innerhalb des Landkreises Greiz ermöglichen.

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Landkreis Greiz e. V. ist die größte Wohlfahrtsorganisation im Landkreis Greiz und übernimmt im Kreisgebiet eine Vielzahl gemeinnütziger Aufgaben. Mit etwa 250 hauptamtlich Beschäftigten ist der DRK Kreisverband breit aufgestellt bei Erste-Hilfe-Kursen, einer Vielzahl von Angeboten in der häuslichen Krankenpflege, einer Demenzeinrichtung, der außerklinischen Intensivpflege, Heimbeatmung, Hauswirtschaftliche Versorgung, Rettungswachen, Fahrdienst und Krankentransport, drei Kindertagesstätten, Jugend(sozial)arbeit und vielen weiteren Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten.

Das DRK im Landkreis Greiz bietet die ehrenamtliche Mitarbeit mit rund 600 aktiven Ehrenamtlichen und etwa 2400 Fördermitgliedern in acht Ortsverbänden, den Rot-Kreuz-Gemeinschaften Wasserwacht, Jugendrotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Bereitschaften und Katastrophenschutz an.

Der Kreissportbund Greiz e. V. ist die Heimat für 16.600 Sportlerinnen und Sportler, davon 6500 Kinder und Jugendliche im gesamten Landkreis Greiz. Überall bietet der Sport mit ehrenamtlichen Übungsleitern allen Menschen eine Heimat.

Auftaktveranstaltung zu „Greiz besser machen“: Bürger in Greiz entwickeln Ideen für eine lebendige Innenstadt

Generationenübergreifende Zusammenarbeit für eine belebte und lebenswerte Stadt: Mit diesem Ziel startet das Beteiligungsprojekt „Greiz besser machen“ am 16. April, 18 bis 20 Uhr, in der Greizer Vogtlandhalle in Kooperation mit der Körber-Stiftung. Bei der Auftaktveranstaltung in der Vogtlandhalle Greiz treffen sich neben Bürgermeister Alexander Schulze und Hannes Hasenpatt, Programmleiter für Demokratieprojekte der Körber-Stiftung, erstmals alle Verantwortlichen und Interessierten vor Ort.

Ob konkrete Ideen für ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot, die Schaffung von Begegnungsstätten für Jugendliche oder Pop-Up-Maßnahmen gegen Leerstände: Greiz möchte seine Bürger aktiv in die Stadtentwicklung einbinden und gemeinsam lokale Projekte umsetzen. Das übergeordnete Ziel: Eine lebendige Innenstadt für alle. Dafür diskutieren und erarbeiten Greizer ihre Vorhaben in den kommenden Monaten in sogenannten „Tischgesprächen“ mit Stadtverwaltung und Politik und realisieren sie gemeinsam. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung erfahren die Teilnehmenden auch, wie sie Tischgespräche selbst ausrichten, an bestehenden Terminen teilnehmen können und welche Art von Projekten umgesetzt werden können.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an alle interessierten Bürger der Stadt. Anmeldungen nimmt die Stadt unter 03661/703 253 oder wirtschaft@greiz.de entgegen.

Architektur und Mensch: Kunsthalle stellt Künstler und Künstlerinnen in Gruppenausstellung aus

Mit der neuen Schau „Architektur und Mensch“ gibt es seit langem wieder eine Gruppenausstellung im Foyer des Neuberinhauses. Auch ein Reichenbacher Künstler stellt kurzfristig mit aus. Die Ausstellung ist seit Freitag zu sehen.

Zum Thema „Architektur und Mensch“ werden Werke der fünf Künstler Steffen Spitzner, Franziska Neubert, Yamakasino, Ursula Stroynski und Sylvia Buschbeck ausgestellt. „Wir haben wahnsinnig viel wundervolles Material bekommen von den Künstlern und Künstlerinnen. Da wir den Besuchern nichts vorenthalten wollten, haben wir uns kurzerhand entschlossen, auch den Wandelgang beim Fahrstuhl im zweiten Obergeschoss beim Rang mitzunutzen.“, so Frank Lorenz, künstlerischer Leiter des Vereins. Um das Ausstellungskonzept zu komplettieren, wurde kurzerhand noch der Fotograf Carsten Steps gewonnen. Vier seiner Bilder, die sich mit der Bauhaus-Architektur der Stadt befassen, werden großformatig ins Treppenhaus des Neuberinhauses gehängt. „Wir wollten eine Verbindung vom Foyer ins Obergeschoss schaffen“, so Lorenz weiter.

Mit Malerei, Grafik und Fotografie bildet die Ausstellung eine große Vielfalt ab und zeigt die unterschiedlichen Ansätze der sechs Künstler. Der Geraer Architekt und Architekturfotograf Steffen Spitzner zeigt monumentale Schwarz-Weiß-Fotografien, bei denen die Menschen nur klein und fast verloren wirken. Im Gegensatz dazu sind die digitalen Gemälde des Berliner Fotokünstlers Yamakasino aka Matthias Brandt nahezu menschenleer. Durch ungewöhnliche Blickwinkel und der Vereinfachung und Abstraktion stellt er die Schönheit der Profanbauten dar. Die Grafiken und Collagen der Berlinerin Ursula Strozynski erarbeitet mit skizzenhafter Leichtigkeit Gebäude und Stadtansichten. Farbenfroh und mit dem Blick eines Kindes zeigen die Holz- und Linolschnitte der Leipziger Illustratorin und Grafikerin Franziska Neubert, Häuser und Stadtansichten. Mit prismatisch gebrochenen Formen erzählt die Malerin Sylvia Buschbeck aus Chemnitz Stadtszenerien im Licht der Abendsonne. Detailverliebt und facettenreich runden die Bilder des Fotografen Carsten Steps die Ausstellung ab.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Doppelstück zum Theatersonntag: Tanz und Schauspiel bereichern Programm am Sonntag

Zwei Jugendliche betreten am Sonntag, dem 14. April, 17 Uhr die Bühne des Neuberinhauses in Reichenbach und erzählen eine traurige Geschichte. Kontrastiert wird diese Geschichte von einem Tanzstück von Sophie Casna. Der Theatersonntag bietet dabei einen idealen Rahmen und hat sich einen festen Platz im Spielplan des Neuberinhauses gesichert.

Ein Ort, an dem die Eine in feindlicher Absicht auf die Andere lauert: ein Hinterhalt. Die Tanz-Collage „Tanz den Machiavelli“ von Sophie Casna erkundet die Abgründe des menschlichen Handelns und stellt dabei folgende Fragen: „Halten Sie sich selbst für hinterhältig? Wann wurden Sie zuletzt hinterhältig behandelt? Ist es die böse Absicht, die uns antreibt oder der Vorteil, den wir uns für uns selbst versprechen? Können wir hinterhältig zu uns selbst sein? Wie viele Hinterhände haben Sie? Eine Tanz-Collage, die Abgründe des menschlichen Handelns erkundet.“

Zwei jugendliche Darstellerinnen des Mondstaubtheaters greifen wissentlich, mutwillig und mutig nach dem Stück „Schwestern“ von Theo Fransz. Der literarische Stoff beschreibt einen tiefgreifenden Schicksalsschlag im Leben zweier Schwestern. Mathilde wird zum vierzigsten Mal von ihrer jüngeren Schwester Zus besucht, die tödlich verunglückt ist. Aber für Mathilde ist sie noch da: als Gesprächspartnerin, als Spielkameradin, als Zeugin des schrecklichen Unfalls, an dem Mathilde schuld zu sein glaubt. Das Stück „Schwestern“ bildet im September letzten Jahres den Auftakt zur Projektwoche 125 Jahre Kaiserhof „Vom Kaiser zur Prinzipalin – Die Geschichte eines Kulturhauses“. Durch den großen Zuspruch wird es in diesem Jahr zum Theatersonntag noch einmal im Neuberinhaus gezeigt.