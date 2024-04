Greiz. Außerdem vermeldet die Polizei Greiz noch einen Gottesdienststörer und Dieb sowie einen Einbruch in eine Kleingartenanlage.

Besonders schwerer Diebstahl verwüstet Greizer Firma

In der Nacht vom 11. zum 12. April brachen bislang unbekannte Täter in die Firma „Schwarz-Naturstein“ in Greiz ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt und die Scheibe zerschlagen. So verschafften sich die Täter zutritt zu den Lagerräumen. Aus den Lagerräumlichkeiten entwendeten die Diebe Werkzeuge und eine Kunstrasenpflegemaschine in einem Wert von etwa 3.700 Euro.

Weiterhin verwüsteten die Einbrecher Teile der Räumlichkeiten und zerbrachen einen Grabstein und übergossen diverse Rohsteintafeln und den Boden mit Öl. Ob die Täter versuchten, das Öl anzuzünden, kann nach derzeitigen Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt entstand neben dem Entwendungsschaden ein Sachschaden in Höhe von knapp 15.000 Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661/ 6210.

Gottesdienst gestört und Lieder gestohlen

Im Laufe eines Gottesdienstes am Samstagabend, dem 13. April, betrat eine unbekannte männliche Person gegen 18.10 Uhr das Kirchengebäude und störte zunächst den Gottesdienst. Danach betrat dieser die Empore der Kirche „Herz Jesu“ und entwendete dort einen USB-Stick, welcher an dem Steuergerät der Orgel angebracht war und für das Abspielen der Lieder benötigt wurde.

Die männliche Person wurde durch den Pfarrer angesprochen, konnte jedoch nicht aufgehalten werden. Demnach wurde durch die Polizeiinspektion Greiz ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Diebstahls eingeleitet, weshalb diese um Zeugenhinweise zu der Identität des Mannes bittet.

Weitere Nachrichten aus der Region

Gartenlaube aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. April brach ein bisher unbekannter Täter in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage „Nelkenquetsche“ in Weida ein und entwendete Werkzeuge. Um in diese Gartenlaube zu gelangen, brach der Täter zunächst in den auf dem Grundstück befindlichen Geräteschuppen ein und entwendete dort Werkzeuge. Damit schlug der Dieb vermutlich die Tür zu der eigentlichen Gartenlaube ein und ist in die Laube eingedrungen, um nach potenziellen Beutegut zu suchen. Die Polizeiinspektion Greiz führte vor Ort die Tatortarbeit durch und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.