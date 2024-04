Greiz. Wie jeder beim Frühjahrsputz in Greiz mit anpacken kann, wo gewandert wird, wer eine „Tafelrunde“ veranstaltet und wo Kanditaten aufgestellt wurden.

Frühjahrsputz in Greiz: Greizer Lions und Stadt rufen Bürger zur großen Aktion am 20. April auf

„Wir wollen in einer sauberen Stadt leben und werden deshalb auch wieder beim diesjährigen großen Greizer Frühjahrsputz mit anpacken“, erklärten Frieda Meyer, Henriette und Johanna Peters und Lucy Inya Steiniger vom Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium, die mit weiterer großer Beteiligung von nahezu 300 Schülern aus ihrer Schule, den Regelschulen Pohlitz und Lessing samt Unternehmern, Lehrern, Eltern und Helfern in der Greizer Alt- und Neustadt, in Aubachtal, Pohlitz und dem Reißberg auf Achse sein werden.

Zu dieser großen Aktion ruft traditionell der Lions Club gemeinsam mit der Stadt Greiz am Sonnabend, dem 20. April, ab 9 Uhr auf. Die Aktion wird vor allem auf Gehwegen, öffentlichen Freiflächen sowie im Bereich von brachliegenden und herrenlosen Grundstücken durchgeführt.

Jeder Bürger ist gern gesehen, der mit anpacken möchte oder vor seinem Grundstück für Ordnung und Sauberkeit sorgt. In Mohlsdorf und Reudnitz beteiligen sich wie in den Vorjahren ebenfalls die Schüler der Regelschule Reudnitz mit Lehrern und Helfern an diesem Einsatz.

Die erforderlichen Kleinhandwerksgeräte werden vom Lions Club gestellt und am Westernhagenplatz ausgeteilt. Die für die jeweiligen Einsatzgebiete verantwortlichen Mitglieder des Lions Club treffen sich bereits 8.15 Uhr und nehmen die Lunchpakete, Getränke, Handschuhe, Müllsäcke und Geräte mit zu ihren Einsatzorten. „Die Verpflegung wird von den Firmen Rewe-Markt Jens Schott, Fleischerei Andreas Malz und Bäckerei Reinhard Schulze gesichert. Weitere Unterstützung gibt’s in Sachen Materialien vom Baumarkt Hellweg und der Brückenapotheke. Dafür danken wir schon im voraus“, erklärt Organisator Sven Heisig.

Die gefüllten Müllsäcke werden durch Kleintransporter von Greizer Firmen und dem Greizer Bauhof zum Sammelplatz gefahren und von der Umweltgesellschaft Mehla abgeholt.

Triebeser Wählergemeinschaft stellt Kandidaten zur Ortsteilratswahl auf

Die Wählergemeinschaft „Triebeser Bürger“ hat ihre Kandidaten zur Ortsteilratswahl am 26. April aufgestellt. Auf der Liste stehen: Stephan Warmuth, Axel Wagner, Gordon Schütz, Erik Hücker, Thomas Degen, Ralf Herbrich und Heike Hopfe.

Weitere Nachrichten aus der Region

„Leidenschaft für Holz“. Künstlerführung im Städtischen Museum Zeulenroda

Anlässlich der Sonderausstellung „Zwischen Realismus und Abstraktion. Holzreliefs und Skulpturen“, mit den Arbeiten aus Holz der Künstlerin Ilona Schlupeck, veranstaltet das Städtische Museum Zeulenroda am 20. April eine Führung durch die Ausstellung. Die Holzgestalterin Ilona Schlupeck, die in Schneeberg und Berlin studierte, wird persönlich einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Wanderung ins Leubatal

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins und der Freien Wandergruppe treffen sich zurnächsten Wanderung am 17. April, um 8.30 Uhr, am Pennyparkplatz Greiz. In Fahrgemeinschaft geht es nach Lunzig zum Parkplatz am unteren Ortseingang. Hier beginnt um 9 Uhr eine etwa. 12 Kilometer lange Wanderung entlang des Leubstaus und der Leuba bis Langenwetzendorf Kuxmühle und weiter über Hainsberg und Kühdorf zur Mittagseinkehr in den Gasthof „Neue Schenke“. Die Rückkehr ist für 14.30 Uhr vorgesehen.

Einladung zur „Tafelrunde“ mit Ulli Schäfer

Am Dienstag, dem 16. April, lädt Ulli Schäfer, Landratskandidat der CDU im Landkreis Greiz, zu einer kleinen „Tafelrunde“ im Münchenbernsdorfer Teppichmuseum Entscheider aus dem Mittelstand ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen und über Ideen, Vorstellungen und Vorhaben zur Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis Greiz zu diskutieren.

Es besteht die Möglichkeit, den Kandidaten „auf den Zahn zu fühlen“ und sich eine Meinung zu bilden. Anhand von Wahlprüfsteinen wird der BVMW (Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft) die „Tafelrunde“ moderieren. Im Anschluss wird ein kleiner Rundgang durch das Teppichmuseum gemacht, bei dem man andere Entscheider aus der Wirtschaft kennenlernen kann. Beginn ist um 17 Uhr im Teppichmuseum (Carpet Concept) in Münchenbernsdorf, Jenaer Straße 22 (Parkplätze vorhanden). Bitte um vorherige Anmeldung unter Telefonnummer 0175/2452901 oder per E-Mail: kathrin.horn@bvmw.de.