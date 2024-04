Gera/Greiz/Schmölln. Die Lage ist fatal: Es mangelt an effektivem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt im Kreis Greiz, aber auch in Gera und dem Altenbiurger Land

In jedem Jahr kommen allein bei der Interventionsstelle in Gera, die zuständig für vier Landkreise und die Stadt Gera ist, mehr als 200 Fälle von häuslicher Gewalt ein. Die weitaus meisten Opfer sind Frauen. Und: Die Dunkelziffer, wie viele Menschen in der Region tatsächlich von physischer und psychischer Gewalt betroffen sind, ist nicht zu beziffern. Man darf davon ausgehen, meinen Experten, dass die sichtbare Gewalt nur zehn Prozent der tatsächlichen Zahlen darstellt. Doch selbst ohne dieses große Dunkelfeld: Die Plätze für schutzbedürftige Menschen, die aus ihrer Gewaltbeziehung fliehen, ja fliehen müssen, reichen nicht aus.

Auch interessant

Häusliche Gewalt: Keine einzige Frauenschutz-Wohnung Von Ingo Eckardt

Fehlende Schutzwohnung im Kreis Greiz ist ein fatales Signal an die Opfer

In Greiz beispielsweise gibt es keine einzige Schutzwohnung mehr. Die bestehende wurde kaum genutzt, wurde begründet. Doch wenn die Wohnung mit billigen, abgewohnten Second-Hand-Möbeln ausgestattet ist, braucht sich niemand wundern, dass selbst Schutzsuchende vor häuslicher Gewalt und Übergriffen des Partners oder der Partnerin lieber andere Wege gehen, als sich staatlich gelenkt unterbringen zu lassen. Nun kann man sicher argumentieren, dass Schutz in einer schlecht ausgestatteten Wohnung besser ist, als kein Schutz. Das mag sogar stimmen, aber man kann auch argumentieren: Wenn eine Person vor dem gewalttätigen Partner oder der gewalttätigen Partnerin flieht, braucht er oder sie auch ein Stück Sicherheit und Geborgenheit.

Weitere Nachrichten aus der Region

Die zuständigen Städte und Kreise tun gut daran, ihre Aufgabe im effektiven Schutz von Opfern häuslicher Gewalt mit Leben zu erfüllen und somit die Opfer nicht ein weiteres Mal zu demütigen. Dazu gehört es, in ausreichender Zahl anständig ausgestattete Schutzräume, Schutzwohnungen oder Frauenhäuser einzurichten. Und es gehört dazu, dass die Netzwerke gegen Gewalt personell und fachlich ordentlich ausgestattet werden.