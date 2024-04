Silberloch/Greiz. Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen. Am Abzweig Kurzschau nahe Silberloch an der B 92 hatte es gekracht

Gegen 15.15 Uhr am Dienstag hat sich auf der B92 in Greiz-Silberloch, am Abzweig Kurtschau, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Silberloch die B92 ins Greizer Zentrum gefahren. In einer Linkskurve, kurz vor dem Abzweig Kurtschau, kam der Mann mit seinem Auto von der Straße ab und durchbrach einen neben der Straße befindlichen Zaun.

Der Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, aber es entstand erheblicher Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.