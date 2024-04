Landkreis Greiz. Eine spannende Führung auf dem Oberen Schloss, der chinesische Nationalcircus, Fahren ohne Führerschein und Frühlingszauber im Hofladen

Schlossführung - auf Entdeckertour im Oberen Schloss Greiz

Das Obere Schloss gehört zu den herausragendsten vogtländischen Schlossanlagen. Der einstige reußische Herrschaftssitz und heutige Wahrzeichen der Stadt bringt eine über 800-jährige wechselvolle Geschichte mit sich. Spektakuläre Baufunde eines romanischen Backsteinbaus schenken dem Bauwerk eine überregionale Bedeutung. Als mittelalterliche Wehranlage, mit mehrgeschossigem Palas- und Wohnraum und sogar eigener angeschlossener Kapelle, war das Oberen Schloss eine richtig große Nummer. Und welche Besonderheiten noch dazu gehören, erfahren Sie auf unserer Zeitreise, die sie zurück bis ins Mittelalter zurückführt. Der Rundgang führt über das Außengelände und gibt einen Einblick, in sonst nicht zugänglichen Räumen. Ein Höhepunkt wird die Besteigung des Schlossturmes sein. Die Führung findet am Sonntag, dem 21. April um 14 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Touristenformation Greiz zum Preis von 5 Euro, ermäßigt für 3 Euro.

Chinesischer Nationalcircus in Greiz: Akrobatikshow zur Musik von David Bowie

Chinesischer National Circus Havixbeck: Premiere von China Girl. © OTZ | Schaller,Bernd (bs)

Getragen vom Wunsch, das Publikum zu berühren, suchte man im Umfeld des weltberühmten Chinesischen Nationalcircus neue Wege. So lag es, eine Akrobatikshow mit der Musik David Bowies zu unterlegen und somit ein neues Gesamterlebnis zu kreieren.

Das Ergebnis: „China Girl –Liebe ist stärker als Blut“. Mit dieser Theatershow macht sich eine Produktion des Chinesischen Nationalcircus auf den Weg, die Herzen des Publikums zu erobern. Analog zum Titel präsentiert sich die hohe Kunst der chinesischen Akrobatik auf dem Soundteppich der live aufgeführten Höhepunkte aus dem musikalischen Gesamtwerk der legendären Pop-Ikone David Bowie.

Die Handlung ist eine Übertragung von William Shakespeares Tragödie Romeo und Julia in das New York City der Jahrtausendwende. Die Liebesgeschichte zwischen Dou Dou und Roberto spielt sich vor dem Hintergrund einer stetigen Auseinandersetzung rivalisierender ethnischer Gruppierungen ab. Westlich geprägte Bewohner aus „little Italy“ rivalisieren mit den chinesischen Einwanderern. Ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft zwischen heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen, Ramschläden und Edelrestaurants von Manhattans Chinatown. Kulturen prallen im Spannungsfeld von Integration und Konfrontation aufeinander. Auch die Akteure vor und hinter den Kulissen kommen aus unterschiedlichsten Nationen und verwirklichen mit ihrer Arbeit das interkulturelle Prinzip.

Eine Geschichte über Liebe, Sehnsucht und Hass, voller Spannung, Poesie und Humor erwartet die Besucher in der Vogtlandhalle am Samstag, 20. April, 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf in der Vogtlandhalle, der Touristinformation Greiz und auch noch an der Abendkasse erhältlich. Die Vogtlandhalle ist erreichbar unter 03661 62880 und per E-Mail unter info@vogtlandhalle.de.

Weitere Nachrichten aus der Region

Wilder Frühlingszauber im Hofladen Wildschmaus am Frieko-Haus in Triebes

Am Samstag, 20. April, von 11 bis 17 Uhr, lädt der Hofladen Wildschmaus in Triebes zum Frühlingsfest ein. Der Hofladen ist geöffnet. Ein Wildschwein wird am Spieß gebraten. Das Jagdmobil und Jagdhornbläser sind auf dem Hof. Der Kinder- und Jugendverein Römer sorgt für die Kinderunterhaltung mit seinem Spielmobil. Das Schülercafé der Regelschule Triebes unterstützt das Frühlingsfest mit Kaffee und Kuchen. Der Hofladen Wildschmaus ist in Triebes, in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße 2 zu finden.

SPD-Ortsverein Zeulenroda-Triebes hat die Liste zur Stadtratswahl aufgestellt

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Zeulenroda-Triebes am 23. Februar wurde die Kandidatenliste für die Stadtratswahl aufgestellt. Auf Listenplatz eins steht René Greyer. Auf den weiteren Listenplätzen stehen: Manuela Müller, Marko Frost, Martina Slansky, Jürgen Rupprecht, Herbert Müller, Wilfried Slansky und Lukas Leon Jantsch.

Durch Greiz ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am 16. April gegen 15.05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen PKW Audi in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22-jährige polnische Staatsbürger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.