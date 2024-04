Greiz. Einige Bäume im Greizer Park müssen gekürzt, eine 150 Jahre alte Kiefer gefällt werden. Das sind die Gründe dafür.

Seit Dienstag, 16. April, führt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten im Greizer Park nach eigener Mitteilung Baumpflegearbeiten und eine Fällung durch. An 13 gefährdeten Bäumen im Bereich des Blumengartens werden Kronen eingekürzt. Eine rund 150 Jahre alte abgestorbene Weymouthskiefer müsse gefällt werden. Die Maßnahmen erfolgen in Absprache und mit Sondergenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde, so die Stiftung.

150 Jahre alte Kiefer muss gefällt werden

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein außergewöhnlich hohes Maß an Baumschäden festgestellt, vorrangig Totholz aufgrund der mehrjährigen Trockenperioden. Die dadurch notwendigen Baumpflegemaßnahmen werden schrittweise bis zum Herbst 2024 umgesetzt. Mit Priorität wird im Bereich der Wege Totholz entfernt, um Gefahren für die Parkgäste zu verringern. Den Anfang macht der Blumengarten südlich des Sommerpalais.

Aufgrund der Schäden musste die Stiftung einzelne Wege sperren. Nach Fortgang der Sicherungen werden sie schrittweise wieder geöffnet. Die Seufzerallee müsse aber bis zum Herbst gesperrt bleiben.