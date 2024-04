Langenwetzendorf. Alles begann 1949 mit einer Maschinenausleihstation. Heute hat das Unternehmen in Langenwetzendorf mehr als 80 Mitarbeiter.

Die Landtechnik spielt seit vielen Jahrzehnten in der Region und damit auch im Handwerk eine große Rolle. Untrennbar damit verbunden ist Langenwetzendorf. Die dort ansässige Laremo GmbH kann in diesem Jahr auf eine eindrucksvolle 75-jährige Geschichte zurückblicken.

Anlässlich dieses Jubiläums erhielt das Handwerksunternehmen jetzt die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen, wie die Kammer mitteilt. Überreicht wurde diese von Stefan Haase, der gleichzeitig Geschäftsführer der Kfz-Innung Ostthüringen ist, der die Laremo GmbH ebenfalls angehört.

Begonnen hatte alles mit der Gründung einer Maschinenausleihstation am 10. März 1949, so die Handwerkskammer weiter. Sie war einen von 17 in ganz Thüringen. Von 1953 bis 1962 als Maschinen-Traktoren-Station (MTS) und von 1962 bis 1964 als Reparaturen-Traktoren-Station (RTS) geführt, erfolgte anschließend die Umwandlung in einen volkseigenen Betrieb – den VEB Kreisbetrieb für Landtechnik. Nach der Wiedervereinigung erfolgte die Gründung der Laremo GmbH, die heute noch der Ansprechpartner in der Region ist, wenn es um Landtechnik geht.

Von der Maschinenausleihstation zum Unternehmen mit mehr als 80 Mitarbeitern

Als zusätzliches Standbein kam am 15. Juli 1991 die Laremo-Fahrzeugprüfhalle hinzu, später weitere Unternehmenszweige: 1993 die Gesellschaft für Fahrzeug- und Umwelttechnik, 1996 ein Reifencenter, im Jahr 2001 ein Service- und Technikzentrum in Triptis, 2011 ein Reifenlager, 2012 ein Servicestützpunkt in Buch bei Jena sowie 2016 eine 1900 Quadratmeter große Maschinen-Ausstellungshalle.

Einen personellen Wechsel an der Unternehmensspitze gab es im Jahr 2021. Gottfried Floß übergab die Geschäftsführung der Laremo GmbH an Stefan Comolle, der heute für 85 Mitarbeiter verantwortlich ist. Darunter sind 13 Auszubildende.

Alle Menschen, die das Jubiläum mitfeiern möchten, sollten sich jetzt schon den 24. und 25. August vormerken. Dann steigt auf dem Betriebsgelände in Langenwetzendorf das große Festwochenende mit Oldtimertreffen, Feuerwerk, Schalmeien und mehr.