In Jena gab es in den letzten 24 Stunden 16 Neuinfektionen. (Symbolbild)

Jena. Höchster Anstieg von SARS-CoV-2-Virus-Infektionen innerhalb eines Tages in Jena seit März.

16 Neuinfektionen in Jena

In den letzten 24 Stunden wurden dem Fachdienst Gesundheit in Jena 16 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Das sei seit dem 21. März 2020 der höchste Anstieg innerhalb eines Tages in Jena, hieß es von der Stadt.

Derzeit gebe es in Jena 110 aktive Fälle. Neun Patienten werden stationär behandelt, wobei es einen schweren Verlauf gebe. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Jena bei 60,1.

