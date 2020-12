Bewohner und Mitarbeiter einer Seniorenpflege in Neustadt mit Corona infiziert

Die Zahl der mit dem Coronavirus Neuinfizierten im Saale-Orla-Kreis ist um 40 Personen gestiegen. Sechs Fälle lassen sich der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte zuordnen, vier der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg. Schwerpunkt ist Neustadt mit 14 Neuinfektionen. Ein Beispiel hierfür ist die Seniorenpflege am Gries in Neustadt, wo sich nicht nur zahlreiche Mitarbeiter mit dem CoronavVirus SARS-CoV-2 ansteckten, sondern auch mehr als die Hälfte der Bewohner. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Dienstag ließen sich Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Amtsarzt Torsten Bossert die Situation von Einrichtungsleiter Steffen Timm und der Geschäftsführerin des Diakonievereins Orlatal, Angela Wenning-Dörre, vor Ort schildern. Trotz zahlreicher erschwerender Umstände versprühte der Einrichtungsleiter durchaus Optimismus, die Lage nicht zuletzt dank der Unterstützung der einen oder anderen ehrenamtlichen Hilfskraft einigermaßen meistern zu können, teilte das Landratsamt am Dienstag mit.

Das Virus werde nach wie vor in allen Ecken des Landkreises nachgewiesen und bereite insbesondere Pflegeeinrichtungen erhebliche Probleme. Viele von ihnen könnten die Versorgung der ihnen anvertrauten Menschen nicht mehr absichern, würde es keine Sondererlaubnis für infizierte, aber symptomfreie Beschäftigte geben, die ihrer Arbeit weiter nachgehen dürfen.

Zahlreiche Hausarztpraxen sind geschlossen

Insgesamt zeichne sich über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel eine schwierige Situation ab. Im Pandemiestab des Saale-Orla-Kreis beklagten Vertreter von Gesundheitsamt, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gleichermaßen die urlaubsbedingte Schließung zahlreicher Hausarztpraxen. Damit droht den ohnehin völlig überlasteten Beschäftigten dieser Bereiche ein noch höheres Arbeitspensum als ohnehin schon.

Das schlägt sich auch in den Corona-Fallzahlen nieder, die eigentlich noch höher sein müssten. Denn die vielen Positivergebnisse, die mittels der sogenannten Antigen-Schnelltests in den Einrichtungen ermittelt werden, müssten eigentlich durch einen zuverlässigeren PCR-Test überprüft werden. Da das aufgrund des enormen Aufkommens aber nicht mehr gewährleistet werden kann, finden sich inzwischen längst nicht alle infizierten Heimbewohner in den offiziellen Statistiken wieder, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Autohaus Sparing in Schleiz für den Rest des Jahres geschlossen

Nach drei Coronafällen in der Belegschaft hat das Autohaus Sparing in Schleiz für den Rest des Jahres geschlossen, weil alle 20 Mitarbeiter in Quarantäne sind, bestätigte Inhaber Niels Sparing. Der Servicepartner von Audi, VW und Skoda will am 4. Januar 2021 wieder öffnen.

Zulassungsstelle in Pößneck vorläufig geschlossen

Das Verkehrsamt des Saale-Orla-Kreises teilt mit, dass die Kfz-Zulassungsstelle in Pößneck Corona-bedingt ab sofort geschlossen ist. Bereits vereinbarte Termine müssen entfallen. Neue Termine für die Außenstelle in Pößneck können voraussichtlich ab 4. Januar 2021 telefonisch vereinbart werden.

Die Zulassungsstelle im Landratsamt in Schleiz ist von dem Ausfall nicht betroffen und die für Schleiz bereits vereinbarten Termine finden statt. Neue Termine können auch in der Zulassungsstelle in Schleiz erst wieder ab 7. Januar 2021 vergeben werden.

Zur Terminvereinbarung erreichen Sie die Kfz-Zulassungs- sowie die Führerscheinstelle des Saale-Orla-Kreises telefonisch unter 03663 / 488-0 oder per E-Mail an kfz-zulassung@lrasok.thueringen.de.

Autohaus Schleiz wegen Corona zu

