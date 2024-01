Saale-Holzland-Kreis/Jena. Mit einer offiziellen Schlüsselübergabe ist im Gewerbegebiet Bollberg ein hochmodernes Logistikzentrum eröffnet worden. Was dort geplant ist.

Mit einer offiziellen Schlüsselübergabe haben am 18. Januar die Garbe Industrial Real Estate GmbH und die Kontinent Spedition GmbH gemeinsam mit Gästen und Partnern die Eröffnung des neuen, 35.000 Quadratmeter großen, Logistikzentrums im Gewerbegebiet in Bollberg bei Jena gefeiert.

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH, einer der führenden Anbieter und Manager von Logistik-, Unternehmens- und Technologieimmobilien in Deutschland, hat etwa 46 Millionen Euro in den Neubau investiert. Weitere 7,5 Millionen Euro nimmt die Kontinent Spedition GmbH als Mieterin der Halle in die Hand, um unter anderem ein sogenanntes Autostore-System, und damit ein durch Künstliche Intelligenz gestütztes, vollautomatisches Lagersystem, zu installieren. Wesentliches Ziel dabei sei es, Prozesse effizienter und schneller gestalten zu können, nämlich rund um die Uhr.

Saale-Holzland: Neues Logistikzentrum ist mit Luftwärmepumpe ausgestattet

„Jetzt geht die Arbeit für uns richtig los“, sagte Thomas Rödiger, Geschäftsführer der Kontinent Spedition GmbH. „Mit dem Neubau erhalten wir modernste Hallenflächen für die Lagerung, Kommissionierung und den Umschlag von Waren, die wir für unser weiteres Wachstum dringend benötigen.“ Die Welt – und auch die Logistikbranche – verändere sich gravierend. Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Fachkräfte und Künstliche Intelligenz spielen eine immer größere Rolle. So sei die Halle in Bollberg auch die erste des Garbe-Unternehmens, die mit einer Luftwärmepumpe ausgestattet wurde und nicht mit Gas beheizt werde, wie Garbe-Geschäftsführer Jan Philipp Daun informierte. Zudem soll 2025 eine Photovoltaikanlage auf der gesamten Dachfläche installiert werden. Notwendige Voraussetzungen seien dafür schon geschaffen worden.

Blick in das neue Logistikzentrum in Bollberg. © Ute Flamich | Ute Flamich

„Das ist schon ein tolles Ding geworden“, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Als er die riesige Halle sah, habe er sich überlegt, wo die in Jena hätte stehen können. Nirgends sei die Antwort auf diese rhetorische Frage gewesen. Natürlich müsse die Kontinent Spedition zuerst in Jena nach einer geeigneten Fläche schauen, sagte er mit einem Schmunzeln. „Man muss aber auch gönnen können und wir freuen uns, dass der Neubau in der Nähe erfolgte. Wenn die Firma in Jena bleibt und im Saale-Holzland-Kreis wächst, ist das genau der Mix, den wir uns vorstellen.“

Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Jena und dem Saale-Holzland-Kreis betonte auch Landrat Andreas Heller (CDU). Man spüre, dass sich zwischen Jena und dem SHK auch mit einer Person viel zum Positiven verändert habe, sagte er mit Blick auf den neben ihm stehenden Jenaer Oberbürgermeister. Auch lobte er die nachhaltige Bauweise: „So muss gebaut werden, da braucht man nicht unbedingt ideologisch Grün zu sein.“ Jenawirtschaft-Chef Wilfried Röpke dankte seinerseits für die Entscheidung, in Bollberg zu bauen. „Das ist ein ganz wichtiger Tag für Jena, den SHK, die Firmen und ein bisschen auch für Thüringen“, betonte er.

Die Kontinent Spedition habe derzeit 250 Mitarbeiter

Die Kontinent Spedition hat derzeit 250 Mitarbeiter, etwa 50 sollen am neuen Logistikzentrum in Bollberg eingesetzt werden. Der Neubau verfügt über 31.000 Quadratmeter Hallenfläche, 2500 Quadratmeter Mezzaninfläche, also Arbeits- und Büroflächen, die sich auf Zwischenetagen oberhalb der Hallenfläche befinden und flexibel ausgebaut werden können, sowie 2000 Quadratmeter für Büros und Sozialräume. Ausgestattet ist das Logistikzentrum mit 30 Überladebrücken und drei ebenerdigen Toren zur Be- und Entladung von Lkw. Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität ist ein Teil der Stellflächen für E-Ladesäulen vorgerüstet worden.

Offizielle Schlüsselübergabe: Günter Rödiger, Thomas Rödiger, Stefan Rödiger und Jan Phillip Daun. © Ute Flamich | Ute Flamich

Die Kontinent Spedition GmbH mit Sitz in Jena ist bundesweit, europaweit und international tätig. Angefangen von unter anderem einfachen Transporten von A nach B über das Verpacken von Industrie- und Handelsgütern, der Lagerung und Kommissionierung bis hin zu Versand- und Zolldienstleistungen, Logistiklösungen für Luft- und Seefracht sowie Gefahrengutlogistik bietet die Firma seinen Kunden ein komplettes Portfolio logistischer und speditioneller Dienstleistungen. Auch Privat- und Industrieumzüge werden in der Region, aber auch bundesweit, realisiert.