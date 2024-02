Saale-Holzland. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Welche Gaststätten im Saale-Holzland sich extra auf den Valentinstag vorbereiten.

Für Menschen, die den Valentinstag am 14. Februar zum Anlass nehmen, um die gemeinsame Liebe zu feiern, gibt es viele Möglichkeiten, dem oder der Liebsten eine Freude zu bereiten. Wie wäre es mit einer Einladung zum Essen? Schließlich könnten Kerzenschein, guter Wein und köstliche Speisen die Zutaten für ein perfektes Date sein. Und: Liebe soll je bekanntlich auch durch den Magen gehen.

Welche Gastwirtschaften sich im Saale-Holzland-Kreis extra für Verliebte etwas haben einfallen lassen, welche geöffnet und derzeit noch freie Tische haben, das erfragten wir bei mehr als 25 Gaststätten im Kreis. Einige von ihnen haben am Valentinstag geschlossen, da dieser an einem Mittwoch in den Winterferien liegt. Andere sind anlässlich des Tages der Verliebten längst ausgebucht und wieder andere haben geöffnet, aber messen dem Valentinstag keine besondere Bedeutung bei. Im Folgenden sind die Restaurants aufgelistet, bei denen mit Stand vom 7. Februar noch Tische reserviert werden können:

Rothenstein: Gaststätte „Helenenstein“

Blick in die Gaststätte „Helenenstein“ in Rothenstein. So hübsch dekoriert soll es auch am Valentinstag aussehen. © TH | Daniel Haut

Rauchiges Tatar von Rind und Lachs an Quinoa-Salat mit Ziegenkäse und Chioggia-Beete, ein feines Pastinakencremesüppchen mit Rosinentomaten und aromatisiertem Kräuteröl und als Hauptgang Barbecue vom Duroc-Schwein aus zarten Short-Ribs in milder Barbecue-Sauce und saftigem Pulled Pork in gebackenem Süßkartoffel-Kloß mit buntem Grillgemüse und Rosmarin-Jus – das ist das Menü extra für Verliebte, welches in der Gaststätte „Helenenstein“ in Rothenstein ab 18 Uhr auf die Tische kommt. Dazu gibt es einen Nachtisch, der aus Dessertvariationen aus Panna cotta, Erdbeersorbet und Mousse au Chocolat unter einer Karamell-Haube besteht. Ob bei diesem Nachtisch bewusst Erdbeeren und Schokolade verwendet werden? Wird diesen doch eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.

Wie Gaststätten-Inhaber Daniel Haut informiert, kostet das 4-Gang-Menü 44,90 Euro pro Person, ein Glas Sekt inklusive. Eine Reservierung ist erforderlich und möglich unter Telefon 036424 / 68 99 70. Adresse: Im Saaleeck 1, 07751 Rothenstein.

Hermsdorf: Gasthaus und Pension „Zur Linde“

Was sie ihren Gästen am Valentinstag anbieten wollen, das soll in den kommenden Tagen entschieden werden, sagt Günter Peupelmann, Inhaber des Gasthauses „Zur Linde“ in Hermsdorf. Üblicherweise gibt es bei ihm typisch thüringische Küche. Eine Tradition aus vergangenen Jahren wolle er 2024 fortsetzen: „Ich habe am Valentinstag immer jeder Frau, die ins Gasthaus kam, eine Rose geschenkt.“

Das Gasthaus „Zur Linde“ hat am 14. Februar ab 17 Uhr geöffnet. Tische können reserviert werden unter Telefon: 036601 / 83 695. Adresse: Alte Regensburger Straße 45, 07629 Hermsdorf/Thüringen.

Bad Klosterlausnitz: „Friedrichshof – Genuss mit Tradition“

Eigens für den Valentinstag werde im „Friedrichshof“ in Bad Klosterlausnitz nichts vorbereitet. „Wir haben grundsätzlich immer ein besonderes Menü und machen es auch immer gemütlich für unsere Gäste“, sagt Inhaber Thomas Kowalski.

Für den Valentinstag gibt es noch freie Tische und die können reserviert werden unter Telefon: 036601 / 93 67 97. Adresse: Markt 9, 07639 Bad Klosterlausnitz.

Bad Klosterlausnitz: Gasthaus und Landhotel „Zu den drei Schwänen“

Bisher sei kein spezielles Menü für den Valentinstag geplant, man werde sich aber eventuell spontan noch etwas für den 14. Februar einfallen lassen, heißt es aus dem Gasthaus.

Tische können reserviert werden unter Telefon: 036601 / 90 20 0. Adresse: Köstritzer Straße 13, 07639 Bad Klosterlausnitz.

Dornburg-Camburg: Gaststätte und Pension „Am Brauhaus“

In der Gastwirtschaft gibt es Thüringer Küche, thüringische Gastlichkeit und Eis aus eigener Produktion. Am Valentinstag gebe es kein spezielles Angebot, sagt Inhaberin Melanie Veit. „Wir haben aber geöffnet und freuen uns auf die Gäste.“

Tische können reserviert werden unter Telefon: 036427 / 70 503. Adresse: Breite Straße 12, 07774 Dornburg-Camburg.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Hainspitz: Restaurant, Hotel, Catering „Gasthaus am See”

„Wir sind für dieses Jahr schon mit knapp 80 Personen voll ausgebucht“, sagt Inhaberin Grit Lemnitzer. Viele Zweiertische seien reserviert, aber auch größere Gruppen haben sich angemeldet. „Wir haben zum Beispiel eine Runde mit 15 Personen. Das sind Freunde und die kommen traditionell jedes Jahr am Valentinstag zu uns zum Essen.“ Welche Gerichte es am 14. Februar geben wird, das stehe derzeit noch nicht fest. „Mein Mann geht zwei Tage vorher einkaufen und schaut, was es Frisches gibt. Danach wird dann entschieden, was gekocht wird.“

Für 2025 gibt es wieder freie Tische im „Gasthaus am See“. Interessierte sollten aber mit der Reservierung nicht allzu lange warten, rät Grit Lemnitzer. Tische für den 14. Februar 2025 können reserviert werden unter Telefon: 036691 / 52 14 0. Adresse: Seedamm 3, 07607 Hainspitz.