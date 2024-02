Eisenberg/Köln. Fünf Ehrenamtliche der DRK Bereitschaft Eisenberg halfen beim Karneval in Köln.

Am Wochenende haben die Ehrenamtlichen der DRK Bereitschaft Eisenberg beim Karneval in Köln dabei unterstützt, dass alles sicher abläuft. Von Samstag bis Dienstag unterstützten die fünf Einsatzkräfte aus Eisenberg die Absicherung vor Ort. Über 40 Ehrenamtliche aus 17 verschiedenen Verbänden waren beim Kölner Karneval im Einsatz. Insgesamt hätte die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und es bleibe nach der Veranstaltung ein positiver Eindruck zurück, resümieren die Eisenberger nach den zurückliegenden Tagen in Köln.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Bei den traditionellen Kölner „Schull - un Veedelszöch“-Umzügen am Karnevalssonntag durch die Innenstadt sicherten die fünf Helferinnen und Helfer aus Eisenberg neben Hunderten weiteren Einsatzkräften die Zugstrecke ab. Glücklicherweise ohne große Zwischenfälle, wie das Team der DRK Bereitschaft berichtet.

Auch am Tag darauf, beim Rosenmontagsumzug, habe man trotz Regen und Hagel viel Spaß bei der Arbeit gehabt. Insgesamt seien 134 Einsatzkräfte in der Kölner Altstadt im Einsatz gewesen. Nicht nur Kamelle sei verteilt worden, auch sogenannte „Strüßjer“, als Blumensträuße, konnten die Einsatzkräfte entgegennehmen. Auch am Rosenmontag sei der Umzug eher ruhig und ohne größere Behandlungen verlaufen.