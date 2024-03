Hartmannsdorf. Christian Sahr wird das Amt nicht weiter ausführen. Die Stelle ist nun wieder offen und der Gemeinschaftsvorsitzende der VG Heideland-Elstertal-Schkölen würde sich über neue Gesichter freuen.

Bereits die letzte Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag fand ohne den ehemaligen Bürgermeister Christian Sahr statt. Der Bürgermeister von Hartmannsdorf ist von seinem Amt zurückgetreten und hat seinen Posten als Oberster im Dorf aufgegeben. Die Gründe dafür sind persönlich.

Aktuell hält Joachim Fritzsche die Zügel in der Hand. Er ist der erste Beigeordnete der Gemeinde Hartmannsdorf. Auch andere Posten haben sich neu sortiert. So ist Annett Kutscher neue Wahlleiterin und steht auch bei der kommenden Bürgermeisterwahl zur Verfügung. Claudia Kertscher ist als stellvertretende Wahlleiterin dabei.

Gemeinde im Saale-Holzland sucht neue Bewerber

Martin Bierbrauer, Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen, sagt, dass nun der Posten für jedermann offen sei, der sich um das Amt des Bürgermeisters bewerben möchte. „Wir haben in Hartmannsdorf Zuzug. Es ist eine attraktive Gemeinde, in der man gut leben kann. Es ist alles da, was man zum Leben braucht. Ich würde mich daher freuen, wenn sich die Menschen an der Kommunalpolitik beteiligen“, sagt er.

Um eine Chance zu haben, neuer Bürgermeister zu werden, sei es nötig zunächst 40 Unterschriften für sich selbst zu sammeln. „Wenn man ein paar Leute kennt, die einen auch nicht schlecht finden, kriegt man das hin“, sagt Bierbrauer. Er sagt auch, dass er mit der Arbeit von Christian Sahr immer sehr zufrieden gewesen sei und er hofft, dass sich erneut ein engagierter Bürger findet.

Gerade im Hinblick auf das Alter kämen einige Gemeinderatsmitglieder nicht mehr in Frage, da sie selbst die Stelle nicht mehr übernehmen möchten. Bierbrauer sagt auch, dass es jemanden bräuchte, der sich mit Verwaltungsangelegenheiten ein wenig auskennt oder die Motivation hat, sich einzuarbeiten.