Eisenberg. Bei der Aktion zählt jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer

Bereits zum vierten Mal beteiligt sich der Saale-Holzland-Kreis 2024 an der Aktion „Stadtradeln“. Ziel dabei ist es, privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Geradelt wird für Klimaschutz, Lebensqualität und natürlich für den Spaß beim Fahrradfahren.

Vom 1. bis 21. Juni sind in diesem Jahr alle Radfahrer zur Teilnahme aufgerufen. Alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, Mitglied in einem Verein sind und/oder hier zur Schule gehen, können sich dafür anmelden.

Saale-Holzland: Online in Kilometer-Buch eintragen

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Teilnehmer ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradeln-Koordination (das ist bei uns der Kreissportbund) wöchentlich die Kilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.

Saale-Holzland: 415 Radfahrer allein im Jahr 2023

Im ersten Teilnahme-Jahr 2021 erradelten die Saale-Holzländer rund 27.000 Kilometer, 2022 waren es schon knapp 48.000, 2023 wurde mit fast 74.000 Kilometer ein weiterer Rekord aufgestellt. Auch die Anzahl der aktiven Radfahrer hat sich in dieser Zeit rasant erhöht. Waren es 2021 erst 171, stieg die Zahl 2022 auf 301 und 2023 auf 415 Radfahrer.

„Es wäre schön, wenn wir die Zahlen in unserem Jubiläumsjahr ‚30 Jahre Saale-Holzland-Kreis‘ nochmal toppen könnten“, sagt Landrat Andreas Heller, der selbst passionierter Radfahrer ist. „Radeln ist nicht nur gesund und macht Spaß. Mit der einen oder anderen Radtour und dafür mit dem Verzicht aufs Auto kann man zugleich auch noch etwas für die Umwelt tun.“

Saale-Holzland: Anmeldung ab 13. März möglich

Für 2024 beginnt der Anmeldezeitraum für Kommunen am 13. März. Dann wird sich auch der Saale-Holzland-Kreis als Kommune auf www.stadtradeln.de registrieren. Radelnde können sich dann ab April anmelden. Offizieller Auftakt im Landkreis mit der Möglichkeit, sich zu informieren und zu registrieren, ist am „Tag des Sports“ , 31. Mai, im Stadion des Friedens von Eisenberg. Nähere Infos gibt’s dann auch auf der Homepage des Landkreises unter www.saaleholzlandkreis.de.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland: Ein Wettbewerb extra für Schulen

In diesem Jahr beteiligt sich Thüringen zum zweiten Mal am landesweiten Wettbewerb zum Schulradeln, der in die Stadtradeln-Kampagne integriert ist. 2023, bei der Premiere, haben über 100 Schulen mit mehr als 5500 aktiven Radelnden dabei mitgemacht.

Beim Schulradeln werden die fahrradaktivsten Schulen im Freistaat gesucht und prämiert. Die besten Schulen werden in einer landesweiten Preisverleihung in Erfurt ausgezeichnet. Nähere Infos dazu: auf www.schulradeln-thueringen.de. red