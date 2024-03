Crossen. Im Klubhaus in Crossen wird am Samstag der 47. Kinderkleiderbasar veranstaltet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Theresa Krieg aus Rauda holt einige Bücher aus einer Kiste und platziert sie auf einem der Verkaufstische, die im Saal des Klubhauses in Crossen aufgebaut sind. Auch Kleidung türmt sich hier und da, Spielzeug wird zurechtgerückt. Seit etwa sieben Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich für den Crossener Kinderkleiderbasar, der an diesem Samstag zum 47. Mal veranstaltet wird. „Ich bin durch die Verwandtschaft dazugekommen“, sagt Theresa Krieg. Es sei einfach toll, wenn Sachen noch einmal benutzt werden. „Auch die Kinder freuen sich, wenn sie kommen und das ganze Spielzeug sehen. Und alles für wenig Geld“, sagt sie.

Einige Tische weiter stapelt Gabi Jäger Kleidungsstücke übereinander. Wie lange sie schon Teil des ehrenamtlichen Teams sei? „Na, ein paar Jahre sind es schon“, sagt sie lachend. „Man lernt hier nette Leute kennen, und es macht Spaß“, erklärt sie. Und nebenbei bleibe natürlich auch Zeit, um selbst durch das Angebot zu stöbern. „Es macht Spaß und ist eine Abwechslung zum stressigen Alltag“, findet Franziska Hüttich aus Silbitz, die ebenfalls beim Aufbau hilft. Ihr gehe es vor allem um die Gemeinschaft. „Wir lachen und erzählen viel“, sagt sie.

Mitorganisatorin des Kinderkleiderbasars in Crossen: „Man tut etwas Gutes für regionale Einrichtungen“

Viele fleißige Hände, die beim Auf- und Abbau sowie beim Verkauf der Kleidung im Klubhaus tatkräftig mit anpacken. Am Tag vor dem 47. Kinderkleiderbasar in Crossen wird bereits seit dem Morgen gearbeitet. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

„Bei mir läuft alles zusammen“, sagt Koordinatorin Jana Harrant. Seit über 20 Jahren ist sie Teil des Organisationsteams, das hinter dem Crossener Kinderkleiderbasar steht. „Angefangen habe ich bei Kind Nummer drei, ich bin also als Kundin dazugestoßen“, erinnert sich die Ehrenamtliche. Dann habe sie begonnen, selbst mitzuhelfen. „So hat sich das nach und nach entwickelt“, sagt Harrant. Mittlerweile seien ihre Kinder längst erwachsen, dem Kinderkleiderbasar-Team ist Jana Harrant dennoch treu geblieben. „Man tut etwas Gutes für regionale Einrichtungen“, sagt sie. Auch die eigenen Kinder seien einst vor Ort in den Kindergarten oder die Schule gegangen. Die Spenden, die durch die Erlöse des Basars an Einrichtungen wie diese übergeben werden, seien zumindest eine kleine Unterstützung. Die Erlöse werden immer aufgeteilt und an verschiedene Institutionen gespendet. Wohin die Erlöse des 47. Kinderkleiderbasars gehen sollen? „Das ist noch unklar“, sagt Harrant. Sicher werde unter anderem wieder das Klubhaus berücksichtigt, da im großen Saal ein neues Vorhangsystem angeschafft werden soll.

Am Samstag, 16. März, öffnet der Kinderkleiderbasar Crossen im Saal im Klubhaus zunächst ab 8.30 Uhr für Schwangere und Muttis mit Kindern im Alter von bis zu einem halben Jahr. Von 9 bis 12 Uhr ist der Basar auch für alle weiteren Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im Foyer des Klubhauses richtet zudem die Kindertagesstätte aus Hartmannsdorf einen Kuchenbasar aus.