Bad Klosterlausnitz. Private Initiative ermöglicht eine digitale Klasse in jedem Klassenraum

Das Interesse an den Lern-Apps war so groß, dass die Schülerinnen und Schüler der Grundschule „Hermann Sachse“ in Bad Klosterlausnitz trotz Pausenklingel weiterhin hinter den Tablets saßen. Verfügt doch die Grundschule seit wenigen Tagen dank einer privaten Spende in Höhe von rund 4500 Euro über acht neue Tablets inklusive Stiften und Hüllen, die nun einen Beitrag leisten, dass in jedem Klassenraum eine digitale Klasse stattfinden kann.

Möglich wurde die Anschaffung durch die Familie Elona und Hans-Dieter Steinbrücker sowie der Freien Wählergruppe, die dem Förderverein der Schule das notwendige, zweckgebundene Geld zur Verfügung stellte. Der Förderverein erwarb nicht nur die Geräte, sondern richtete diese auch ein. „Die iPads sind über die Apple School Manager Lizenz des Fördervereins interaktiv mit den iPads der Lehrerinnen verbunden. In Verbindung mit den Anzeigegeräten und dem WLAN kann nun in jedem Klassenraum eine digitale Klasse stattfinden. Wir freuen uns, die iPads unserer Grundschule zur Bereicherung und Erweiterung eines modernen und zeitgemäßen Unterrichts zur Verfügung stellen zu können“, erklärte der erste Beigeordnete von Bad Klosterlausnitz, Kevin Steinbrücker (Freie Wählergruppe Bad Klosterlausnitz), der sich mit Gemeinderatsmitglied Stefan Winkler (Freie Wählergruppe Bad Klosterlausnitz) finanziell an der Anschaffung der acht Tablets beteiligte.

Erklärtes Ziel des Fördervereins, dies wurde bei der Übergabe deutlich, ist es, die Förderung weiter auszubauen, um letztlich einen kompletten Klassensatz von 26 Geräten der Schule zur Verfügung zu stellen. Nach derzeitigem Stand ist eine Finanzierung nur über weitere private Spenden möglich.