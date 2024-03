Seitenroda. Zwei Bustouren führen am ersten Aprilwochenende entlang der Porzellanstraße und zu kulinarischen Höhepunkten

Mit einer Porzellanbustour können Interessierte am Wochenende 6./7. April auf Entdeckungsreise bis zur Leuchtenburg gehen. Zum Tag des Thüringer Porzellans organisiert der Verein Heimatgenuss Mitteldeutschland e.V. zwei Touren rund um die Porzellanorte.

Die Porzellandesignerin und Genussexpertin Christine Klauder von „Genussführer & Heimatgenuss Mitteldeutschland“ wird zu der Tour am 6. April von Christine Büring von Altenburger Originalen sowie als virtueller Schlossgeist vom Thüringer Autor Christian Hill begleitet. Abfahrt ist 8.15 Uhr am Busbahnhof am Paradiesbahnhof, eine halbe Stunde später erreichen sie die Leuchtenburg bei Kahla. Dort werde ein kleines Frühstück mit Altenburger Spezialitäten gereicht.

Später führt die Tour zur Porzellanmanufaktur Reichenbach und zum Mittagessen in die Kanone nach Tautenhain. Führungen gibt es im Jugendstil-Museum in Eisenberg und in den Dornburger Schlössern, gegen 18 Uhr geht es zurück nach Jena, wo in der „Noll“ zu Abend gegessen werden kann.

Führung durch die Gläserne Manufaktur

Zur Tour am Sonntag, 7. April, wird Christine Klauder begleitet vom Thüringer Porzellanexperten Jens Walter. Start ist wieder 8 Uhr am Busbahnhof Jena, die Fahrt führt zur Porzellanmanufaktur Wagner & Apel, ins Porzellanatelier Kati Zorn und in die Gläserne Manufaktur Aelteste Volkstädter Porzellanmanufaktur. Im „Scala“ im Jentower werde es ein „Porzellan-Gourmetmenü“ geben.

Pro Bustour kostet die Teilnahme pro Person 79 Euro. Ein kleiner Frühstücksimbiss, das Mittagessen und die Fahrt mit begleitender Führung seien enthalten, die Abendessen nicht. Zustiegsorte für Bus und Reservierung im Noll-Restaurant müssen angegeben werden unter thueringer-genuss@t-online.de. Weitere Informationen gibt es unter: www.heimatgenuss.org

red