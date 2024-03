Hermsdorf/Stadtroda. Welcher Fährte 25 Kinder im Zeitzgrund bei Stadtroda folgen und was sich im Jugendhaus in Hermsdorf seit der Wiedereröffnung alles getan hat.

Jonas Börsch zeigt das Fell eines Bibers, dann den Schädel des großen Nagers. Der ausgebildete Biberberater hat einen Rucksack gefüllt mit spannenden Utensilien rund um das geschützte Nagetier dabei. Nahe der Bockmühle im Zeitzgrund können an den Teichen eine Biberburg, Gänge und viele weitere Spuren des Bibers entdeckt werden. Sichtbar seien die Spuren schon sehr lange, stetig kämen neue hinzu.

Neben Jonas Börsch sind circa 25 Kinder und Jugendliche, die an der Ferienfreizeit des Jugendkompetenzzentrums (Jukom) Mitte teilnehmen, an der Bockmühle, um das Nagetier und seinen Lebensraum genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Gruppe ist mit dem Fahrrad vom CVJM-Gelände in Stadtroda in den Zeitzgrund gekommen, die andere vom Jugendhaus in Hermsdorf angereist.

Viel Trubel im Jugendhaus in Hermsdorf unter der neuen Trägerschaft

Seit circa fünf Monaten ist das Jugendhaus in Hermsdorf unter der neuen Trägerschaft des Vereins Ländliche Kerne geöffnet. Das Jugendhaus werde extrem gut angenommen, lässt Leiter Bastian Berger wissen. Das reguläre, offene Angebot nutzen laut Berger täglich etwa 20 bis 30 Kinder und Jugendliche.

Nachdem im Winter die erste Ferienfreizeit veranstaltet werden konnte, findet nun die zweite mit etwa zehn bis zwölf Kindern statt. „Gestern waren wir im Galaxy, heute ist der Treffpunkt die Bockmühle“.

Pläne und Aufgaben gebe es im Jugendhaus derzeit auch außerhalb der Ferienfreizeit reichlich. So sei angestrebt, die Mountainbike-Strecke (Pumptrack) nahe dem Jugendhaus, zu erneuern und wieder nutzbar zu machen. Am 10. April soll die konkrete Umsetzung in einer Auftaktveranstaltung gemeinsam mit den Jugendlichen und dem Verein „RSV Rederberch“ besprochen werden. Bereits in der zweiten Osterferienwoche soll im Keller zudem ein Fitnessraum aufgebaut werden. Am Samstag, 6. April, werde dann ein gemeinsames Grillen zum Ende der Ferien veranstaltet.

Und auch der Jugendbeirat bekommt ein eigenes Büro im Jugendhaus. „Gerade wird gestrichen“, lässt Bastian Berger wissen. Am 12. April werde Eröffnung gefeiert. Am Treffpunkt an der Bockmühle wird zunächst fleißig nach Osternestern gesucht, bevor das Thema Biber an den nahegelegenen Teichen vertieft wird.

Biberberater Jonas Börsch zeigt den Schädel eines Bibers. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Biber im Saale-Holzland-Kreis: Aufklärung soll zu mehr Akzeptanz führen

Doch warum sollten besonders Kinder und Jugendliche mehr über das Nagetier erfahren? „Der Biber ist streng geschützt“, sagt Börsch. Erst seit einigen Jahren sei das Tier zurück und könne wieder verstärkt in seinen alten Lebensräumen angetroffen werden. „Es ist jedoch kein unproblematisches Tier“.

Die Tiere würden nicht darauf achten, wo und welche Bäume sie umlegen. Sie bauen Gänge. „Es entsteht schnell Frust. Daher ist es wichtig, seine Lebensweise zu erklären und so möglichst früh für Akzeptanz zu sorgen“, sagt Börsch. Oft fehle es an Wissen. Auch von Zerstörungen der Bauten durch Menschenhand sei immer wieder zu hören. „Man macht sich aber im Zweifelsfall strafbar“, erklärt Jonas Börsch.

„Biber machen aus menschlicher Sicht viele Probleme, aus Sicht eines Naturschützers sind sie sehr wertvoll“. So stelle der Biber naturnahe Lebensräume wieder her. Maßnahmen, die der Mensch verbunden mit Aufwand und Kosten umzusetzen versucht, erledige der Biber quasi gratis.

Biberspuren an den Teichen nahe der Bockmühle im Zeitzgrund. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

„Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat das Kompetenzzentrum für Wolf, Biber und Luchs“, sagt Jonas Börsch. Dorthin könne sich zum Beispiel bei Problemen oder Fragen bezüglich des Bibers gewandt werden. Auch würden händeringend weitere freiwillige ausgebildete Biberberater gesucht. „Wer Interesse an dem Thema hat, kann sich dort melden.“

