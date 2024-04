Saale-Holzland. Anwohner waren zum Gespräch beim Bürgermeister und beim Ordnungsamt. Auf welche vorläufige Lösung man sich geeinigt hat.

Direkt neben der Ein- und Ausfahrt am Steinweg 6 in Eisenberg ist seit Dienstag ein Marktaufsteller platziert. Darauf zu sehen ist ein schwarzer, dicker Pfeil, der in Richtung Einfahrt zeigt. Darunter steht in schwarzen Lettern auf gelbem Hintergrund: Ausfahrt freihalten!

„Wir hatten am Dienstag einen Termin beim Bürgermeister und beim Ordnungsamt“, sagt Sabine Sauer, Anwohnerin am Steinweg 6. Nach langer Diskussion habe man sich auf einen Aufsteller einigen können. Sechs Monate soll dieser nun als zusätzliches Hinweisschild dienen und allen Autofahrern signalisieren: Hier, vor dieser Ausfahrt, darf nicht geparkt werden.

Das Ordnungsamt der Stadt werde regelmäßige Kontrollen am Steinweg durchführen. Gemeinsam wollen Ordnungsamt und Anwohner nach einem halben Jahr resümieren, ob der Aufsteller etwas gebracht habe oder nach einer anderen Lösung gesucht werden muss.

Das Problem am Steinweg 6 war bisher: Täglich – und seit vielen Jahren – werde die Aus- und Einfahrt von unachtsamen Autofahrern zugeparkt, wie die Anwohner seit vielen Jahren kritisieren. Das hat zur Folge, dass die Bewohner und andere Personen, die einen der sechs Parkplätze im Hinterhof des Hauses gemietet haben, ständig vor der Problematik stehen, den Hinterhof nicht verlassen oder ihr Fahrzeug dort wieder abstellen zu können.

Das sorgt nicht nur für regelmäßigen Stress und Ärger, sondern auch dafür, dass betroffene Personen Termine jeglicher Art teilweise nicht wahrnehmen können, weil sie schlichtweg nicht aus dem Hinterhof herausfahren können.

Die Anwohner hatten sich bisher ohne Erfolg auf Unterstützung an die Stadtverwaltung gewandt, wie sie betonten. Vorschläge der Anwohner, wie beispielsweise das Aufbringen einer Markierung auf dem Kopfsteinpflaster, eine Abgrenzung durch Pflanzkübel, das Anbringen von Pollern oder weitere Beschilderungen, seien verkehrsrechtlich nicht erlaubt, hieß es seitens des Ordnungsamtes.