Eisenberg. Saale-Holzland-Kreis: Was es beim Frühlingsmarkt in Eisenberg zu entdecken gab.

Mit Sonnenschein, Musik von Sänger und Songschreiber Rüdiger Mund und reichlich Trubel präsentierte sich der Frühlingsmarkt als erste Großveranstaltung im Festjahr zum 750-jährigen Stadtjubiläum am Samstagmittag in Eisenberg. Mit längeren Öffnungszeiten lockten die ansässigen Händlerinnen und Händler sowie das bunte Markttreiben mit circa 30 Ständen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Eisenberger Innenstadt.

Zu entdecken gab es unter anderem Marmeladen aus der Eisenberger Marmeladenmanufaktur, Kulinarisches aus der Ukraine, Korbwaren, Honig, die letzte Wurstsuppe der Saison aus Etzdorf, signierte Bücher von dem bekannten Cartoonisten Christian Habicht und vieles mehr. Auch für die kleinen Gäste war Beschäftigung geboten: Am Stand des Eisenberger Kinderschutzbundes konnten Schneckenhäuser bemalt und Shuffleboard gespielt werden. Ein paar Schritte weiter sorgten bunte Spielsteine, die die Firma Esta zur Verfügung gestellt hatte, für Abwechslung.

Julia Zorilo (links) und Hanna Zaitseva bieten zum Frühlingsmarkt in Eisenberg Gebäck an. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Frisch gezapftes Festbier auf dem Eisenberger Frühlingsmarkt

„Es sind viele bekannte Händler da, aber auch neue Gesichter“, sagt Stadtmanager Max Nottrodt über die bunte Mischung der Marktstände. Sein persönliches Highlight zur ersten Großveranstaltung des Jubiläumsjahres? Eindeutig der zum Frühlingsmarkt gestartete Verkauf des Eisenberger Festbieres „Eisenberger Bierjunge“, gebraut im Brauereigasthof Ziegenmühle im Zeitzgrund. Zu allen Großveranstaltungen werde es das Festbier geben, zudem sei das Bier seit kurzem auch in der Eisenberger Tourist-Information erhältlich, lässt Nottrodt wissen.

„Wir haben bestes Wetter, tolle Stimmung, tolle Besucher“, schwärmt auch Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Besonders froh sei er über die Unterstützung seitens Händlerschaft, seien es die ortsansässigen oder auch die, die sich auf dem Markt präsentieren. Die Resonanz sei sehr groß. „Ein großes Dankeschön gebührt der Mannschaft, die den Markt möglich gemacht hat“, sagt Kieslich mit Blick auf die gute Unterstützung seitens Verwaltung und Innenstadt Initiative.

Am Stand vom Eisenberger Kinderschutzbund ging es beim Shuffleboard hoch her. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Kulinarisches auf dem Frühlingsmarkt: „Eisenberger Bierjunge“ im Brotaufstrich

Zu Gast ist auf dem Frühlingsmarkt auch die 4. Holzländer Bierkönigin, Anna Schmidt aus Hermsdorf. Seit 2023 und noch bis 2025 hat sie das Amt der Bierkönigin inne, um die Region auch überregional zu vertreten und zu präsentieren. Und was ist nun drin im „Eisenberger Bierjungen“? „Es ist ein frisches, fruchtiges Sommerbier“, weiß Jens Adomat, Chef vom Brauereigasthof Ziegenmühle. Die fruchtige Nuance erhalte das Bier durch die Hopfensorten Ariana und Cascade. „Wir freuen uns, hier mit dabei zu sein“, sagt Jens Adomat. Es sei schön, dass regionale Produkte durch diese Kooperation gefördert würden.

Impressionen vom Frühlingsmarkt in Eisenberg am Samstagmittag. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Und auch in einem Brotaufstrich ist das Eisenberger Jubiläumsbier zu finden. So hat auch Nicole Kruse von der Eisenberger Marmeladenmanufaktur den „Eisenberger Bierjunge“ aufgegriffen und zur Zutat in einem ihrer Aufstriche gemacht.

