Pößneck/Neustadt/Triptis. Konzerttipps, Wissenswertes und Weiberfasching: Was so los ist in den nächsten Tagen in der Region

Robotik-AG für junge Leute in Pößneck-Ost

Die als E-Solutions bekannte Electrotechnical Solutions GmbH aus Pößneck-Ost legt mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera zum sechsten Mal eine Robotik-Arbeitsgemeinschaft für junge Leute auf. Nach einer Auftaktveranstaltung mit Eltern am 1. März treffen sich die interessierten Schülerinnen und Schüler an fünf Samstagen bis in den Mai hinein im Pößnecker Malmsgelänge 11, um gemeinsam mit Fachleuten aus der mechanischen Konstruktion, der elektrischen Verdrahtung und der Programmierung zu experimentieren und ein kleines Fahrzeug zu bauen. Dieses soll am 17. Mai in einer Abschlussveranstaltung wiederum mit Eltern vorgeführt werden. Die Zahl der Plätze für die Robotik-AG ist begrenzt. Es ist eine Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de/ags notwendig. Für die Robotik-AG wurde E-Solutions 2020 mit dem 1. Preis des Deutschen Bildungspreises der Industrie- und Handelskammern ausgezeichnet worden. mko

„Kunstpause“ im Pößnecker Stadtmuseum

Am Donnerstag, 15. Februar, wird erstmals zu einer „Kunstpause“ ins Pößnecker Stadtmuseum eingeladen. Das 30-minütige Format wendet sich an „Kulturhungrige“, die ihre Mittagspause in einem besonderen Ambiente verbringen möchten. Beginn ist 12 Uhr. Zur Premiere wird die Sonderausstellung „Friedrich Wagner – ein Pößnecker Künstler der Goethezeit“ in den Mittelpunkt gestellt beziehungsweise „es wird der Frage nach der Bedeutung von Freundschaftsalben nachgegangen und das für Pößneck bedeutsame Stammbuch der Caroline Weiß aus der Zeit um 1820 vorgestellt“, so die Stadt Pößneck in ihrer Einladung. Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung gilt ein ermäßigter Museumseintritt. Es wird um eine Anmeldung bis spätestens Montag, 12. Februar, per Mail an museum@poessneck.de gebeten. red

Zertifikatskurs im Obstbaumschnitt in Pößneck

Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises legt gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, beide mit Sitz in Pößneck, einen Zertifikatskurs im Obstbaumschnitt auf. Beginn ist am Wochenende 23. bis 25 Februar und der weitere Blockunterricht des insgesamt zwölf Tage umfassenden Lehrgangs findet im März, Juni und November in Vormittags- oder Nachmittagsgruppen statt. Neben Grundlagen des Streuobstanbaus wird beispielsweise auch Fachwissen zur Pflanzung oder zum Sommerschnitt vermittelt. Den Kurs leitet die bekannte Obstbaumwartin Ariane Viller. Die Seminare können kostenfrei belegt werden und für die praktischen Übungen stehe ausreichend Werkzeug bereit. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, so dass eine Voranmelduntre unter www.vhs-sok.de notwendig ist. mko

Ariane Viller mit den Teilnehmern an einem früheren Obstbaumschnittkurs in Neustadt. © OTZ | Hartmut Bergner

Tafel der Volkssolidarität Pößneck blickt auf 25-jähriges Bestehen zurück

Am Freitag, 19. Februar, wird zu einem Tag der offenen Tür in die Tafel der Volkssolidarität im Übergangswohnheim Am Teichrasen 70 in Pößneck eingeladen. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der sozialen Einrichtung. Gäste sind zwischen 14.30 bis 17 Uhr willkommen. „Wir möchten für Familien mit Kindern und für sozial benachteiligte Menschen einen angenehmen Tag gestalten“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. „Es werden zahlreiche Gäste erwartet.“ Neben früheren und heutigen Nutzern der Angebote sei auch mit verschiedenen Förderern und Wegbegleitern dieser Tafel zu rechnen. mko

Spanischer Pianist konzertiert im Saal des Neustädter Rathauses

Im Saal des Neustädter Rathauses ist am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem spanischen Pianisten Álvaro Baltanás Meliveo zu genießen. Es handelt sich laut Einladung der Stadt Neustadt um einen Künstler, der „durch Deutschland und die ganze Welt“ tourt, mit den Hamburger Symphonikern spielt und als Kammermusiker genauso wie als Solist zu erleben ist. In Neustadt spielt der Absolvent der Leipziger Hochschule für Musik und Theater Stücke von Franz Liszt, Claude Debussy und Modest Mussorgsky. Vorverkaufskarten gibt es im Neustädter Lutherhaus. red

Weiberfasching in Neustadt und Triptis

Zum Weiberfasching der Karnevalsgesellschaft Duhlendorf Neustadt wird am Donnerstag, 8. Februar, in den Wotufa-Saal Neustadt eingeladen. Beginn ist 20 Uhr. Nur für Frauen gedacht ist auch der Weiberfasching des 1. Triptiser Carneval Vereines, der am selben Abend in der Alten Molkerei in Triptis steigt. Beginn in diesem Fall ist um 20.11 Uhr. red

Einwohnerversammlung in Dreitzsch

In Dreitzsch wird am Freitag, 9. Februar, zur Einwohnerversammlung eingeladen. Ortsansässige sind Saal der Gemeinde willkommen und Beginn in Regie von Bürgermeister Steffen Timm ist um 18 Uhr. Er will über „aktuelle Entwicklungen und Projekte“ informieren und auf die Gemeinderatswahl ausblicken. Schließlich sollen Fragen der Teilnehmer beantwortet werden. red

„Konzert der Gefühle“ im Pößnecker Schützenhaus

Ronny Weiland, „der Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme“, wie es in einer Mitteilung heißt, ist mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Hierbei macht er am 25. Februar im Pößnecker Schützenhaus Station. Beginn an dem Sonntag ist um 16 Uhr. Zu erleben sei eine Show, die nach einer Idee seiner Fans konzipiert worden sei. Zum Programm gehören Klassiker der Weltmusik, alte deutsche Volkslieder und Titel aus der eigenen Feder des Künstlers. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses. red

