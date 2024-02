Neustadt/Orla. In Neustadt/Orla wurde am Dienstagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Am Dienstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, wurde in Neustadt an der Orla in der Rodaer Straße ein Geldautomat gesprengt. Wie die Polizei informierte, seien die Täter anschließend mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen würden derzeit noch andauern.

Zur Schadenshöhe könnte bisher noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

