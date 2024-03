Friesau. Beim Zusammenstoß mit einem Transporter ist ein 17-jähriger Mopedfahrer im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein junger Mopedfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Friesau verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war der 17-Jährige mit seinem Moped auf der Ortsstraße in Friesau unterwegs. Ein 29-jähriger Fahrer eines Transporters habe den jungen Mann übersehen, als er aus einem Grundstück auf die Straße auffuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Artikels haben wir geschrieben, dass eine 17-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde. Die Polizei hat ihre Angaben korrigiert: Bei dem Unfall wurde ein junger Mann verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red