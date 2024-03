Pößneck. Firmen aus den Kreisen Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt und Greiz könnten noch kurzfristig helfen

Für den 2. Business Night Run der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG haben sich bislang rund 550 Läufer angemeldet. Der verlängerte Anmeldeschluss endet nun definitiv am Sonntag, 24. März, um Mitternacht und das veranstaltende thüringisch-sächsische Kreditinstitut mit Sitz in Plauen hofft, dass sich bis zum Wochenende weitere Firmen und Einrichtungen aus dem Saale-Orla-Kreis und darüber hinaus finden, die sich mit ihren Mitarbeitern rechtzeitig für diesen breitensportlichen Unternehmens-, Nacht- und Benefizlauf mit Start am 12. April um 20 Uhr finden. Teilnehmen können Firmen vom Ein-Mann- bis zum Großbetrieb.

Aus Anlass der 700-Jahr-Feierlichkeiten in Pößneck sollen mindestens 700 Läufer an den Start gehen, und zwar nicht umsonst. Der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) hat nämlich mit Volksbank-Vorstand Andreas Hostalka gewettet, dass 700 Teilnehmer durchaus realistisch seien. Und sollte er gewinnen, spendet die Genossenschaftsbank zusätzlich zu den feststehenden drei Euro pro Läufer für das Freizeitzentrum Pößneck weitere 1.500 Euro an drei regionale Vereine. Dem Ehrenamt im Orlatal winken im Pößnecker Wetterfolgsfall also mindestens 3600 Euro.

Strecke durch den Stadtkern ist knapp fünf Kilometer lang

Die Anmeldung für den Unternehmens-, Nacht- und Benefizlauf durch Pößneck kann nur im Internet unter www.volksbank-laufen.de vorgenommen werden. Anders als bei anderen Laufveranstaltungen ist kurz vor dem Start keine Anmeldung mehr möglich.

Die zirka 4,8 Kilometer lange Laufstrecke mit Massenstart und Ziel an der Shedhalle erstreckt sich über den Stadtkern von Pößneck und sollte den zu bewältigenden Höhenunterschieden zum Trotz – der genaue Verlauf ist unter www.volksbank-laufen.de/business-night-run-poessneck/strecke-nachtlauf/ zu finden – wie schon 2023 innerhalb einer Stunde von allen Startern absolviert werden können. Wie bei der Erstauflage des Business Night Runs im März des vergangenen Jahres mit 350 Teilnehmer in vierzig Mannschaften von Saalfeld bis Plauen steht der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles!“ im Vordergrund.

