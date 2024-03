Saalfeld. Einstimmiges Votum für Steffen Lutz, der es im Wahlkampf unter anderen mit Maik Kowalleck und Denis Häußer zu tun bekommt

Steffen Lutz, Rechtsanwalt aus Saalfeld und zurzeit in Diensten der Stadtverwaltung Rudolstadt, kandidiert bei der Landtagswahl am 1. September in Thüringen im Wahlkreis 29 (Saalfeld-Rudolstadt II) für die SPD. Bei der Nominierungsveranstaltung am Freitagabend in Saalfelder Arthur-Hofmann-Haus erhielt der langjährige Kommunalpolitiker und frühere Bürgermeisterkandidat der SPD die Stimmen aller anwesenden Parteimitglieder. Moderiert wurde die Versammlung von Vize-Landeschefin und Kommunal-Staatssekretärin Katharina Schenk.

Damit füllt sich der virtuelle Stimmzettel in dem Wahlkreis, der im Wesentlichen den früheren Kreis Saalfeld umfasst, weiter. Im Wahlkampf wird es Lutz unter anderem mit dem mehrfachen Gewinner des Direktmandates, Maik Kowalleck (CDU), der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Linke), dem AfD-Kandidaten Denis Häußer und FDP-Kreischef Andre-Rene Kube zu tun bekommen. Nur einer von ihnen kommt direkt in den Landtag.

SPD hat ihre Nominierungen vorerst abgeschlossen

Die SPD hat damit ihre Nominierungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vorerst abgeschlossen. Im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt III/Weimarer Land II tritt für die Sozialdemokraten Dirk Slawinsky aus Weimar an, im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt I hat zumindest der Ortsverein Rudolstadt erklärt, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten, um so die Chancen eines Kandidaten anderer Parteien zu erhöhen und den Sieg des AfD-Bewerbers zu verhindern.