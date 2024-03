Saalfeld/Rudolstadt. Was zwei Rudolstädter unter reichlich Prominenten in Hamburg so trieben und ein Hobbykoch aus Bad Blankenburg im ZDF möchte

Frage: Was haben Lilly Becker, Marc Terenzi, Verena Kerth und Jörg Reichl gemeinsam? Ganz einfach: Das Model, der Popsänger, die TV-Moderatorin und Rudolstadts Bürgermeister waren am Wochenende gemeinsam als Ehrengäste bei der Jungfernfahrt des „Evolution“ auf dem Hamburger Frühjahrsdom dabei. Das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt hat 3,5 Millionen Euro gekostet und kommt in diesem Jahr Ende August zum Rudolstädter Vogelschießen auf die Bleichwiese. Was Stadtoberhaupt Reichl und sein Veranstaltungsreferent Frank Grünert in der Hansestadt gleich miterledigten, ist Thema eines Beitrags in dieser Zeitung.

Hier finden sich außerdem die nächsten nervigen Straßensperrungen, die es demnächst u.a. am Hohenwarte-Stausee und an der B 85 südlich von Saalfeld geben wird, die nächsten Kandidaten für die Kommunalwahlen Ende Mai und warum eine 82-Jährige eine Anzeige wegen Verkehrsgefährdung von der Polizei erhielt.

Eine Auswahl der Themen der gedruckten OTZ

Warum ein Hobbykoch aus Bad Blankenburg in die ZDF-“Küchenschlacht“ zieht, verraten wir euch in der gedruckten OTZ am Montag ebenso, wie die neuesten Nachrichten von Gericht in Sachen Schwarzeck oder was es am Freitag mit einer Dampflok im Saaletal auf sich hatte.

Hält die Brandmauer? Veranstaltung im „Haskala“

Eine Veranstaltung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt es am Montag um 18 Uhr im Jugend- und Wahlkreisbüro „Haskala“ in Saalfeld. Die Politikwissenschaftler Anika Taschke und Steven Hummel berichten über ihre neue Studie, in der Kooperationen zwischen demokratischen Parteien/Fraktionen und extrem rechten Parteien/Fraktionen auf kommunaler Ebene in Ostdeutschland untersucht wurden.

Städtebau, Stadträte und ein Saisonstart im Fokus

Themen, um die sich die Lokalreporter zu Wochenbeginn kümmern wollen, sind die Beseitigung von städtebaulichen Missständen in Saalfeld, was die Stadträte und ihre Fraktionen zwei Monate vor der Kommunalwahl so umtreibt, die Vorbereitungen für ein US-Car-Treffen in der Region und der Blick auf den Saisonstart im Schloss und Park Kochberg.

Kommt gut in die Karwoche!