Saalfeld. In Reichmannsdorf verwechselt eine 75-Jährige mutmaßlich Gas und Bremse, in Saalfeld erwischt eine 77-Jährige einen Radfahrer

Erst vorige Woche schockierte eine 82-jährige Pkw-Fahrerin zwischen Rudolstadt und Saalfeld andere Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise und muss sich jetzt wegen Verkehrsgefährdung verantworten. Nun gibt es im Raum Saalfeld die nächsten Unfälle, für die betagte Pkw-Lenkerinnen verantwortlich sind.

Am Montag, gegen 14.50 Uhr, beabsichtigte nach Angaben der Saalfelder Polizei die 75-jährige Fahrerin eines PKW in Reichmannsdorf, in ein Grundstück einzufahren. Dabei verwechselte sie mutmaßlich die Bremse mit dem Gas, fuhr über die Fahrbahn auf das gegenüberliegende Grundstück und kam am Vorbau des Hauseinganges zum Stehen. „Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug und am Haus entstand Sachschaden“, so eine Polizeisprecherin.

Am selben Tag, gegen 12.45 Uhr, befuhr die 77-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Melanchthonstraße und beabsichtige, nach links in die Pfortenstraße abzubiegen. Hierbei beachtete sie den entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer nicht und stieß mit diesem zusammen. Der Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Brand am Feldrand bei Schwarza gelöscht

Bereits am Samstag, gegen 19 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen Brand am Feldrand in einem kleinen Waldstück ca. 300 Meter von Schwarza in Richtung Süden. Auf unbekannte Art und Weise sei dort ein aus Holzbrettern, Ästen und Planen zusammengebauter Unterschlupf - eine Art Baumhaus - in Flammen geraten, bestätigte jetzt die Polizei in Saalfeld.

Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, sodass kein nennenswerter Sachschaden entstand.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: