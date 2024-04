Saalfeld/Rudolstadt. Mit dem Wiederaufbau des steinernen Turms auf der Preilipper Kuppe startet das Ortsjubiläum - Freude über Geld im Schwarzatal

Die Wetteraussichten sind ideal, die Pläne fertig: Am kommenden Wochenende startet im Rudolstädter Ortsteil Preilipp das über Jahre geplante Projekt „Wiederaufbau der steinernen Schutzhütte auf der Preilipper Kuppe“.

Die Baugenehmigung der Stadt Rudolstadt sei vorhanden, die Steine sind geliefert und nun könne es endlich losgehen, so Wieland Huß vom Heimatverein Preilipp. Die Fertigstellung der Bauarbeiten auf der Kuppe plane möglichst bis zur Hauptveranstaltung des 950-jährigen Ortsjubiläums, einem Sommerfest am 3. August, spätestens aber bis zur Kirmes am 19. Oktober.

Neue Straßensperrungen im Stadtgebiet Saalfeld

Zwei neue Baustellen gibt es nach dem Osterwochenende in Saalfeld: Bis voraussichtlich 13. Mai muss die Jacob-Grimm-Straße voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitung im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH. Hier wird die Baumaßnahme aus dem Jahr 2023 fortgeführt.

Im Zeitraum vom 3. bis 6. April muss die Albert-Schweitzer-Straße in Gorndorf im Abschnitt zwischen Stauffenbergstraße und Geraer Straße voll gesperrt werden. Grund hier sind Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau im Auftrag der Deutschen Telekom.

Nächste Woche geht es mit neuen Baustellen weiter. Im Zeitraum vom 8. April bis 31. August kommt es zu Einschränkungen im Bereich Kurze Straße/Herrengrabenstraße. Die Kurze Straße muss voll gesperrt werden, die Herrengrabenstraße im Teilabschnitt ab der Einmündung Kurze Straße. Grund sind eine Baufelderweiterung von der Vollsperrung in der Straße Am Roten Berg und Tiefbauarbeiten für Leitungsverlegungen.

Im Zeitraum vom 8. April, 8 Uhr, bis 23. Oktober kommt es außerdem zu Einschränkungen am Schloßberg. Die Straße muss im Abschnitt zwischen Hannostraße und Festplatz Am Weidig für den Fahrverkehr und den Fußgängerverkehr voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Neuverlegung von Versorgungsleitungen i. A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt und der Saalfelder Energienetze GmbH. Die Umleitung ist innerörtlich ausgewiesen.

Linke unterstützen Sportverein in Mellenbach

Der Spendenverein der Linken im Bundestag überwies dem SV 1882 Mellenbach e.V. 500 Euro. Mit diesem Geld können die Kosten für die Nutzungsentgelte zur Nutzung der Turnhalle vor Ort erheblich gesenkt werden, heißt es in einer Mitteilung der Partei. So bleibe ein abwechslungsreiches und zielorientiertes Training, auch im Nachwuchsbereich, erhalten. Der SV 1882 Mellenbach (Sektion Kegeln) fördert damit die soziale und gesellschaftliche Wirkung von Angeboten des Teamsports gerade für die nachkommenden Generationen.

Der Kandidat der Linken für den Landtag, Daniel Starost, und der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert übergaben Ramona Heinz, der Schatzmeisterin, sowie Holger Finn, dem 2. Vorsitzender des Sportvereins, symbolisch den Scheck.

Die Bundestagsabgeordneten der Linken spenden regelmäßig einen Teil ihrer Diäten an Vereine, Verbände oder Organisationen, um sie in deren sozialer, politischer und kultureller Arbeit zu unterstützen.

Königsees Kaninchenzüchter laden ein

Alle, die Lust auf das Hobby Kaninchenzucht haben oder sich erst einmal nur dafür interessieren, sind von den Mitgliedern des Rassekaninchenzuchtvereins T101 Königsee am 5. April um 20 Uhr in das Vereinszimmer im „Weißen Ross“ in der Otto-Nuschke-Straße 19 eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen diese Monatsthemen: Verlustarme Aufzucht der Jungtiere, Stallhygiene und Fütterung, Vorbeugung von RHD2 (Chinaseuche) sowie Kokzidiose und Enterokolitis (Darmbakterien und Durchfall). Außerdem wird ein Austausch mit langjährigen Züchtern angeboten.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: