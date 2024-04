Saalfeld/Rudolstadt. Mit dem beginnenden Frühjahr nimmt Zahl und Intensität der Verkehrsbehinderungen zu - die Stauvorschau für den Landkreis

Nicht weniger als sieben Bundes- und Landesstraßen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden demnächst voll gesperrt sein. Das geht aus einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises hervor.

An der B 85 beginnt am Bahnübergang Hockeroda am nächsten Freitag eine fünftägige Sperrung, am Montag darauf gehen die Arbeiten an der Nordtangente Saalfeld los, zunächst im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Star-Tankstelle und der Abfahrt der B 85/B 281.

Sperrungen der Landesstraßen betreffen Abschnitte im Schwarzatal, bei Gräfenthal und die viel diskutierte Uferstraße L 2385 am Hohenwartestausee, zwischen der Staumauer und der Lothramühle.

Hier die Gesamtübersicht, einschließlich der Kreis- und Ortsstraßen:

Vollsperrungen

• B 85, Bahnübergang Hockeroda, Sperrung vom 12.04., 19 Uhr, bis 17.04., 18 Uhr, Umleitung über B 90 – Leutenberg – L 1097 – L 2376 – Schmiedebach – Großgeschwenda – Probstzella – B 85 und Gegenrichtung

• B 281, Zufahrt Ortsumfahrung Saalfeld Richtung Gewerbegebiet „Mittlerer Watzenbach“ (Kreisverkehr Star-Tankstelle) und Neuhaus, Vollsperrung vom 15.04. bis circa Anfang Mai, Umleitung über B 85, Ortsumfahrung Saalfeld und Saalfeld Zentrum

• L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf, Vollsperrung bis 21.04. wegen Baumfällarbeiten, Umleitung über L 1112 - Böhlen - Gillersdorf - Herschdorf - Allersdorf

• L 1150, zwischen Gräfenthal/Abzweig Buchbach bis Abzweig Lichtenhain, Vollsperrung bis circa 05.05., montags bis samstags: 7 bis 17 Uhr, Umleitung über Spechtsbrunn - L 1152 Piesau - B 281 Lichte - L 1098 Gebersdorf - Gräfenthal

• L 2385, zwischen Staumauer Hohenwarte und Lothramühle, Vollsperrung bis circa 17.05., Umleitung über K 181 - Kaulsdorf - B 85 - Hockeroda - B 90 - Leutenberg - K 166 - K 167 - Altengesees - Lothra- Drognitz - L 2385

• L 2648, zwischen Meuselbach und Abzweig Katzhütte/ Kernsthal, Vollsperrung vom 08.04. bis circa 28.06., Umleitung über L 1145 Richtung Neuhaus - L 1147 Katzhütte - L 1112

• L 2654, Ortsdurchfahrt Rohrbach, Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wegen Brückenbau, Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzkräfte frei

• K 167, Ortsdurchfahrt Dorfilm, Vollsperrung bis November 2024, Umfahrung über Altengesees

• K 167, Lothra bei Hausnummer 33, Vollsperrung bis Anfang Mai

• Gräfenthal, Meernacher Straße, Vollsperrung bis Ende Oktober

• Königsee, Otto-Nuschke-Straße, Vollsperrung vom 08.04. bis circa 02.08., Umfahrung über B 88

• Könitz, Friedrich-Ebert-Straße bei Nr. 36 (Richtung Bucha), Vollsperrung vom 15.04. bis 16.04., Umleitung über Kamsdorf und Bucha

Halbseitige Sperrungen

• B 85, Ortsdurchfahrt Kaulsdorf, halbseitige Sperrung mit Ampel wegen Neubau Radweg über die Saale

• L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda bis circa 12.04. sowie zwischen Remda und Teichröda bis Ende Mai, halbseitige Sperrung

• L 1112, zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145, halbseitige Sperrung mit Ampel bis circa Mitte April wegen Hangsicherung

Rudolstadt, Saalfeld und Nachbarregionen

• B 90, ab Abzweig K 107 bis Ortslage Neumühle, Vollsperrung bis circa 31.10., Umleitung ab Wurzbach L 1096 Lehesten - L 1097 ausgeschildert

• KC 1 bei Ebersdorf zwischen der B 85 und Koten „Kalte Küche“, Vollsperrung am 04.04. von 8 bis 16 Uhr, Umleitung über B 85 und St 2209 ausgeschildert

• Rudolstadt, Breitscheidstraße, Vollsperrung im Bereich Zeigerheimer Straße, Umleitung über die B 85/88 ausgeschildert

• Ortsdurchfahrt Dittersdorf, Vollsperrung vom 15.04. bis 17.05., Umleitung über Braunsdorf ausgeschildert