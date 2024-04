Saalfeld/Rudolstadt. Das Wetter am Wochenende lud überall im Landkreis zu Arbeitseinsätzen ein. Wirtschaftsminister besichtigt neue Firma in Rudolstadt.

Das warme und sonnige Wetter am Wochenende war wie geschaffen für den Frühjahrsputz! Ob beim Saaleputz zwischen Rudolstadt und Zeutsch, im Schwarzatal, der Bergbahnregion oder im Schiefergebirge: Überall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beteiligten sich fleißige Helfer an Arbeitseinsätzen, um die Orte frühlingsfein zu machen.

In Sitzendorf berichtete Bürgermeister Martin Friedrich von Arbeiten an mehreren Stellen im Ort, vom Freibad über die Kirche bis zu Ausbesserungen an Wegen. Im benachbarten Schwarzburg wurde das große Becken des Schwimmbades gestrichen, das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert. Der Badverein, der den Arbeitseinsatz organisierte, besteht seit 25 Jahren.

Arbeitseinsatz am Sonnabend im Schwimmbad Schwarzburg. Das Bad im Schwarzatal feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen: 70 Jahre Schwimmbad und 25 Jahre Badverein. Die Feierlichkeiten dazu sollen am 10. August sein. © Badverein Schwarzburg | Badverein Schwarzburg

Auch die Saale wurde am Sonnabend gesäubert. Vom Land und vom Wasser aus waren Freiwillige unterwegs, um Müll einzusammeln und abzutransportieren. Mehrere einheimische Firmen aus dem Raum Uhlstädt, die mit Tourismus ihr Geld verdienen, hatten dazu aufgerufen.

Wirtschaftsminister zu Gast in Rudolstadt

Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee (SPD), ist am Donnerstag in Rudolstadt zu Gast. Im Industrie- und Gewerbepark Schwarza findet ab 18 Uhr die offizielle Eröffnung des neuen Produktionsstandorts der Polytives GmbH statt.

Die Firma ist eine Ausgründung aus der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die neuartige Zusatzstoffe (Additive) für die Herstellung von Kunststoffen mit neuen Eigenschaften entwickelt und produziert. Polytives hat mehrere Preise gewonnen, u.a. den ThEx Award und den IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2020, und ist erst im Herbst nach Rudolstadt umgezogen.

Drei neue Straßensperrungen in Saalfeld

Drei neue Straßensperrungen kommen Anfang der Woche in Saalfeld hinzu, zwei davon werden längerfristig sein.

Im Zeitraum vom 8. April bis 31. August kommt es zu Einschränkungen im Bereich Kurze Straße/Herrengrabenstraße. Die Kurze Straße muss voll gesperrt werden, die Herrengrabenstraße im Teilabschnitt ab der Einmündung Kurze Straße. Grund sind eine Baufelderweiterung von der Vollsperrung in der Straße Am Roten Berg und Tiefbauarbeiten für Leitungsverlegungen.

Außerdem beginnen am Montag die Arbeiten am Schloßberg. Die Straße soll bis Oktober im Abschnitt zwischen Hannostraße und Festplatz Am Weidig für den Fahrverkehr und den Fußgängerverkehr voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Neuverlegung von Versorgungsleitungen i. A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt und der Saalfelder Energienetze GmbH. Die Umleitung ist innerörtlich ausgewiesen.

Am 9. April kommt es im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr zu Einschränkungen Unterm Breiten Berg. Die Straße muss bei Haus-Nr. 25a gesperrt werden. Grund ist eine Baustelleneinrichtung für Kran- und Montagearbeiten.

Workshop mit Konzert im Fridericianum

Am Montag und Dienstag findet am Fridericianum in Rudolstadt ein Workshop mit anschließendem Konzert mit der Sängerin und Trompeterin Yael Gat von der Band Folkadu, die bereits im letzten Jahr auf dem Rudolstadt Festival zu Gast war, statt. Mit dabei sein wird ein weiterer Musiker der Band - der Akkordeonist Simon Japha.

Sängerin und Trompeterin Yael Gat von der Band Folkadu, die bereits im letzten Jahr auf dem Rudolstadt Festival zu Gast war, ist mit Akkordeonist Simon Japha in Rudolstadt zu Gast. © Maksym Topchii | Maksym Topchii

Am Montag wird in Workshopsequenzen das öffentliche Konzert am Dienstag vorbereitet, welches mit Workshoppräsentation ab 17 Uhr bei freiem Eintritt in der Aula des Fridericianums stattfinden wird.

Eltern singen für die Konfis in Rudolstadt

Am Dienstag startet in Rudolstadt wieder das Projekt „Eltern singen für die Konfis“. Los geht es um 19 Uhr im Gemeindehaus Ludwigstraße. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen. Zusammen mit der Ansingegruppe ‚Sing and pray‘ werden Verwandte und Freunde der diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden die musikalische Gestaltung des Konfirmations-Gottesdienstes am Pfingstsonntag, 19.05., um 10 Uhr in der Stadtkirche Rudolstadt übernehmen.

Gesucht werden auch sangesfreudige Männer. Um eine Anmeldung unter Kirchenmusik-Rudolstadt@t-online.de wird gebeten.

Stadtrat tagt Mittwoch in Bad Blankenburg

Am Mittwoch findet um 18 Uhr die 40. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Blankenburg im Fröbelsaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen u.a. Beschlussfassungen zur Neufassung des Vertrages der Arbeitsgemeinschaft zur kommunalen Wirtschaftsförderung (WIFAG) und Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages

Die genaue Tagesordnung ist den amtlichen Schaukästen sowie der Homepage der Stadtverwaltung zu entnehmen. Interessierte Bürger sind willkommen.

Gemeinderat tagt in Probstzella

Am Dienstag m 19,30 Uhr trifft sich der Gemeinderat Probstzella im Konferenzraum am Markt zu einer Sitzung. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten geht es um die Vergabe der Planungsleistungen und Bauüberwachung für den Ausbau des Loquitzradweges.

Energiestammtisch in Rudolstadt

Am Donnerstag um 18 Uhr gibt es wieder in der AWO Begegnungsstätte am Markt Rudolstadt die Beratung zu Haus und Energie, insbesondere dem Einbau von Solarstromanlagen, Heizungen auf Basis Holz, Wärmepumpen und Förderungen.

