Saalfeld/Rudolstadt. Neue Außenanlagen in Rudolstadt-Schwarza und Glasfaseranschlüsse für 520 Haushalte. Abrissstart für Gerätehaus steht jetzt fest.

Stück für Stück lebenswerter wird das Wohngebiet Schwarza-Nord in Rudolstadt. Hier wurden durch die Wohnungsgesellschaften Plattenbauten aus DDR-Zeiten umgebaut und saniert. Auch das Umfeld wird den Bedürfnissen der Bewohner angepasst. So laufen gegenwärtig Arbeiten an den Außenanlagen zwischen Lomonossowweg und Liebigweg.

Schnelles Internet für Ortsteile von Uhlstädt-Kirchhasel

Die Telekom rollt das Glasfasernetz in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel weiter aus. Rund 520 Haushalte in den Ortsteilen Beutelsdorf, Dorndorf, Etzelbach, Neusitz, Niederkrossen, Oberkrossen, Rödelwitz, Rückersdorf, Weißbach, Weißen und Zeutsch können jetzt und in Zukunft auf das neue Netz umsteigen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Voraussetzung dafür seien ein Glasfaser-Anschluss und ein Glasfaser-Tarif.

„Glasfaser ist jetzt! In vielen Gebäuden und Haushalten liegt die Glasfaserleitung bereits vor der Tür oder im Keller. Kunden müssen nur noch aktiv umsteigen“, sagt Adrian Sanchez, Pressesprecher bei der Telekom. „Unsere Glasfaser-Tarife sind nicht teurer als aktuelle DSL-Tarife. Wer noch keinen Haus-Anschluss hat, bekommt ihn mit Buchung eines Glasfasertarifs bei der Telekom aktuell kostenfrei.“ Ob ein Glasfaser-Anschluss an der eigenen Adresse möglich ist, lässt sich ganz leicht auf www.telekom.de/glasfaser prüfen.

Eine Marktforschungsstudie der Telekom hat ergeben, dass die meisten Kunden nur deshalb nicht auf einen Glasfaser-Anschluss umsteigen, weil sie gar nicht wissen, dass ein solcher Anschluss bei ihnen zur Verfügung steht. Deshalb werden in den kommenden Wochen in Teilen von Beutelsdorf, Dorndorf, Etzelbach, Kleinkrossen, Neusitz, Niederkrossen, Oberkrossen, Röbschütz, Rödelwitz, Rückersdorf, Weißbach, Weißen und Zeutsch Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom zu einem Umstieg auf Glasfaser an der Haustür beraten.

Gerätehaus-Abriss startet in Großkochberg

Noch in diesem Monat soll der Abriss des Feuerwehr-Gerätehauses in Großkochberg beginnen. Man habe sich mit der beauftragten Baufirma auf den 22. April als Starttermin geeinigt, sagte Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) am Dienstagabend im Bauausschuss.

Am jetzigen Standort in der Nähe des Ortsausganges in Richtung Clößwitz soll für gut zwei Millionen Euro und mit Unterstützung von Fördermitteln ein Neubau entstehen, in dem auch Technik des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt unterkommt.

„Brettspiel Feierabend“ in der Bibliothek Saalfeld

Die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld lädt zu ihrem 1. Spieleabend ein. Der „Brettspiel Feierabend“ findet am 15. April 2024 von 18 bis 20 Uhr statt.

„Verbringen Sie Ihren Feierabend doch mal in der Bibliothek und probieren Sie dort Brettspiele aus! Egal, ob Klassiker oder Neuheit, für jeden Geschmack ist das passende Spiel dabei“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt..

Um Voranmeldung wird gebeten. Der Eintritt frei.

