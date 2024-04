Saalfeld/Rudolstadt. Gräfenthal steht beim Frühlings-Barbecue ein heißes Wochenende bevor, aber auch sonst mischt der ländliche Raum wieder kulturell mit

Noch hat sich der Winter nicht ganz aus der Region verabschiedet - im Oberland gab es Mitte der Woche noch Schneeflocken -, da mischt der ländliche Raum kulturell schon wieder ordentlich mit. Deshalb kommen unsere Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt diesmal auch aus fünf verschiedenen Orten.

1. Frühlings-Barbecue in Gräfenthal

Am Wochenende wird es heiß in Gräfenthal. Der Feuerwehrverein lädt zum traditionellen Frühlings-Barbecue in die beheizte Halle ein. Samstagabend stehen Rockpirat mit einer spektakulären Show auf der Bühne. Sonntag ist Familientag.

2015 als Spendenaktion für eine neue Drehleiter ins Leben gerufen, ist das Frühlings-Barbecue in Gräfenthal mittlerweile eine feste Veranstaltung. Am Samstag ist ab 19 Uhr Einlass zur Vorglühparty mit alten Stadtfestvideos. Ab 21 Uhr wird mit einer Licht- und Feuershow von Lumine Ignis eingeheizt. Dann folgen die Weimarer Rockpiraten mit Livemusik.

Am Sonntag geht es bereits um 10 Uhr mit einem Frühschoppen los. Ab 14 Uhr unterhält DJ Torsten Donau. Bei einer Feuerwehr-Rallye mit kniffligen Stationen sowie auf einer großen Feuerwehrhüpfburg kann man sich auspowern. Wer es ruhiger mag, nimmt am Jonglier-Workshop teil und fährt eine Runde in einem Oldtimer Bully, Feuerwehrauto oder der Drehleiter mit.

2. Fröbel-Geburtstag wird in Oberweißbach gefeiert

Im Rahmen des 242. Geburtstages des großen Sohnes der Fröbelstadt Oberweißbach, Friedrich Wilhelm August Fröbel, finden in den nächsten Tagen folgende Veranstaltungen im Fröbelhaus statt:

- 20.04., 10 bis 12 Uhr: Großeltern-Enkel-Spieltag mit der Firma Ankerstein Rudolstadt

- 21.04., 13 bis 15 Uhr: Buchlesung mit der Kinderbuchautorin Susanne Freiwald

- 22.04., 10 Uhr: Fröbelehrung am Fröbeldenkmal mit anschließender Gesprächsrunde im Fröbelhaus

3. Dorfkino mit „25 km/h“ in Bechstedt

Am Freitag um 19 Uhr gibt es im Sportraum in der Ortsstraße 5 in Bechstedt das nächste Dorfkino. Gezeigt wird die deutsche Komödie „25 km/h“. In dem Roadmovie aus dem Jahr 2018 spielen Lars Eidinger und Bjarne Mädel die Hauptrollen, ein ungleiches Brüderpaar, das sich nach dem Krebstod des Vaters den Jugendtraum einer gemeinsamen Reise auf Mofas quer durch Deutschland erfüllt.

4. Kabarett, Comedy und Lieder in Oberwellenborn

Kabarett, Comedy & Liedermacher mit Ko-Lästeriiin gibt’s am Freitag im Gasthaus „Zur Grünen Linde“ in Oberwellenborn. Einlass mit Essen ist 18 Uhr, los geht‘s um 20 Uhr.

5. Street-Food-Festival auf dem Markt in Rudolstadt

Das StreetFood on Tour-Festival kommt auf den Marktplatz nach Rudolstadt und bringt Leckereien aus der ganzen Welt mit. „Wer sich auf diese schmackhafte Weltreise begibt, wird auch mit einem bunten Kulturprogramm belohnt“, heißt es in der Ankündigung.

Erwartet werden die Musiker Adam Keating und Freddie McCorkey sowie der Irish-Folk-Sänger & Songwriter Steve Reeves. Für Kinder gibt es Bungee Trampolin, Kinderschminken und Eisvariationen. Der Eintritt ist frei. Start ist am Freitag 14 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils 11 Uhr.

