Jena. Abstimmung in TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“: Der FC Carl Zeiss Jena, die BSG Wismut Gera und der FSV Schleiz sind beteiligt.

Gleich zwei Tore aus Ostthüringen sind fürs „Kacktor des Monats“ bei der WDR-Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ nominiert. Arnd Zeigler hat in seiner aktuellen Folge am Sonntagabend die Kandidaten vorgestellt. Bei der Wahl geht es um kuriose und skurrile Treffer.

Nominiert ist Elias Löder vom FC Carl Zeiss Jena für sein Tor im Spiel gegen den SV Babelsberg 03. Löder zog aus der Ferne ab. Der Ball prall gegen den Pfosten und direkt auf den Kopf des sich hechtenden Torhüters Luis Klatte, der mit einem Flugkopfball zum 1:0 für Jena verwandelt. Die Zeigler-Redaktion fühlte sich an das legendäre Eigentor von Tomislav Piplica erinnert. Das Spiel zwischen dem FCC und Babelsberg endete 1:1.

Elias Löder hat schon Erfahrungen mit großen Auszeichnungen

Für Löder wäre es eine ganz besondere Auszeichnung für seine Sammlung, denn er hat bereits einmal beim Tor des Monats gewonnen. Im Juli 2021 sicherte er sich die Auszeichnung mit einem Seitfallzieher. Für Germania Halberstadt verwertete er gegen Hertha BSC II eine Flanke von der rechten Seite perfekt und schoss den Ball artistisch in der Luft liegend ins rechte obere Toreck. Gibt es nun noch den Nachschlag mit dem „Kacktor des Monats“?

Allerdings hat auch Aaron Sothen von der BSG Wismut Gera gute Karten. Er profitiert von einer Fehlerkette des FSV Schleiz. Vom Anstoß weg leisten sich die Schleizer in der Landesliga-Partie zwei Abwehrfehler, so dass Sothen nach nur acht Sekunden nur noch zur Führung einzuschieben braucht. Die Wismut gewann die Partie deutlich mit 6:0.

So können sich Fans an der Abstimmung beteiligen

Neben den beiden Treffern sind fürs „Kacktor des Monats“ auch Dennis Chessa vom SSV Ulm, Marius Funk vom FC Ingolstadt und Robert Andrich von Bayer 04 Leverkusen nominiert. Die Teilnahme an der Abstimmung ist hier oder per Mail an zeigler@wdr.de möglich.

Vielleicht kann Arnd Zeigler den besonderen „Siegerpokal“, eine Klobrille, selbst zustellen. Denn am 19. März 2024 gastiert er mit seinem Programm in Thüringen. Für die Veranstaltung im Steigerwaldstadion Erfurt gibt es noch wenige Restkarten zu kaufen.

