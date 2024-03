Jena. So lange sperrt das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes den Außenbahnspieler.

Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes hat die Strafe gegen Ken Gipson festgelegt. Der Außenbahnspieler des FC Carl Zeiss Jena muss demnach wegen der Tätlichkeit in der Partie gegen den FSV Luckenwalde für drei Spiele aussetzen.

Der Fußballer ist somit noch bei der Partie am Sonntag gegen Viktoria Berlin gesperrt. Sowohl in den Begegnungen mit dem FC Eilenburg als auch mit der zweiten Mannschaft von Hertha BSC hatte er schon pausiert. Gipson war im Spiel gegen Luckenwalde in einem Laufduell von seinem Gegenspieler Phil Butendeich gehalten worden. Der 28-jährige FCC-Spieler, der an diesem Tag seinen Geburtstag feierte, hatte sich losreißen wollen und den Luckenwalder in den Nacken geschlagen. Gipson sah die Rote, Butendeich die Gelbe Karte. Trainer Henning Bürger zufolge musste Gipson nach dem Platzverweis eine Strafzahlung in die Mannschaftskasse leisten.

Drei Spielern droht eine Sperre fürs Thüringenderby

Gipson ist zum ersten Mal gegen den FC Rot-Weiß Erfurt wieder spielberechtigt. Drei anderen Spielern hingegen droht für das Thüringenderby eine Sperre, wenn sie gegen Viktoria Berlin die Gelbe Karte sehen. Verteidiger Burim Halili, Stürmer Cemal Sezer und Justin Schau stehen alle bei vier Gelben Karten.

Gerade für Schau, der in Jena geboren ist, hat das Derby einen hohen Stellenwert. „Das ist ein Spiel, das ich auf keinen Fall verpassen möchte“, sagt der Mittelfeldspieler, der als Sechser viele Zweikämpfe führen muss. Mit angezogener Handbremse – sofern ihn der Trainer wieder in der Aufstellung berücksichtigt – will er aber gegen Viktoria Berlin auf keinen Fall spielen, versichert der Jenenser.

Für alle Fans, die am Sonntag nicht mit zum Auswärtsspiel nach Berlin fahren, bieten wir einen besonderen Service: Das Regionalliga-Spiel läuft live auf dem Internetportal unserer Zeitung. Die Übertragung beginnt um 12.45 Uhr mit den Vorabinterviews. Anstoß ist um 13 Uhr: Hier ist der Livestream zu sehen.

