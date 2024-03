Jena. Am Sonntag muss der FCC in die Hauptstadt reisen: So bleiben Fans, die nicht nach Berlin fahren, auf Ballhöhe.

Der FC Carl Zeiss Jena muss am Sonntag zum nächsten Punktspiel in der Regionalliga Nordost antreten. Die Thüringer spielen am Sonntag, 10. März, bei Viktoria Berlin. Wir zeigen die Begegnung im Livestream. Anstoß ist um 13 Uhr – die Übertragung der Vorabinterviews beginnt schon um 12.45 Uhr.

Der FC Carl Zeiss Jena steht in der Tabelle deutlich hinter der Viktoria, die beim Hinspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld mit 2:1 erfolgreich war. „Die Mannschaft will Fußball spielen, hat vom Trainer eine klare Marschroute, zieht diese gnadenlos durch und hat darüber hinaus auch gute Einzelspieler in ihren Reihen“, schätzt FCC-Trainer Henning Bürger ein. Neben Marcel Hoppe (Sehnenteilabriss im Adduktorenbereich) und Alexander Prokopenko (Adduktorensehnenanriss) fehlen Torhüter Alexios Dedidis (Nasenbeinfraktur) und Außenbahnspieler Ken Gipson (Rot-Sperre).

Livestream für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten

Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung sehen den Stream aus Luckenwalde ohne zusätzliche Kosten. Sie loggen sich mit ihren Zugangsdaten auf unserer Internetseite ein und kommen in Genuss der Liveübertragung. Kostenfreien Zugriff haben alle Abonnenten unseres Plus-Angebotes oder E-Paper-Leser.

Alle Leserinnen und Leser, die unsere Zeitung von Montag bis Samstag abonniert haben, können sich ohne Zusatzkosten – falls noch nicht geschehen – fürs Premiumabo registrieren. Dies ist hier möglich. Nach der Registrierung können sie sich mit den Zugangsdaten auf unserer Internetseite anmelden und anschließend den Stream aufrufen.

Neben dem Stream gibt es 14 Tage Plusinhalte für 5 Euro

Andere Nutzer haben die Möglichkeit, für fünf Euro ein Streamingabo abzuschließen. Dieses erlaubt darüber hinaus, auf alle Artikel auf unserem Portal zuzugreifen und nichts über den FC Carl Zeiss Jena zu verpassen. Nach 14 Tagen verlängert sich das Abo automatisch, kann aber jederzeit abgemeldet werden – der Abschluss ist hier möglich.

