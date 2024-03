Jena. Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ kürt kuriose Tore: Kommt gleich eine weitere Auszeichnung dazu?

Elias Löder vom FC Carl Zeiss Jena führt nicht nur die Torschützenliste in der Regionalliga Nordost an, er hat seit Sonntagabend auch einen weiteren Titel in seiner Sammlung. Die WDR-Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ hat ihn fürs Kacktor des Monats ausgezeichnet. Die Trophäe: eine Klobrille.

Löder hatte sich mit seinem Tor bei der Abstimmung der Fernsehzuschauer durchgesetzt. Insgesamt waren fünf Tore nominiert, darunter auch eines von Aaron Sothen (BSG Wismut Gera), der eine Fehlerkette des FSV Schleiz ausgenutzt hatte.

Löders Tor mit Flugkopfball des Babelsberger Torhüters

Nominiert war Elias Löder für sein Tor im Spiel gegen den SV Babelsberg 03. Löder zog aus der Ferne ab. Der Ball prallt gegen den Pfosten und direkt auf den Kopf des sich hechtenden Torhüters Luis Klatte, der mit einem Flugkopfball zum 1:0 für Jena verwandelt. Die Zeigler-Redaktion fühlte sich an das legendäre Eigentor von Tomislav Piplica erinnert. Das Spiel zwischen dem FCC und Babelsberg endete 1:1. „Genieß den Preis“, schickte Elias‘ Vorbild Nils Petersen einen Gruß in einer Videobotschaft.

Weiteres Kacktor: Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena) nutzt einen Fehler von Lukas Schellenberg zum 2:0 im Thüringenderby. © FMG | Tino Zippel

„Das Tor war nicht Kacke von mir. Dem Torhüter kann man keinen Vorwurf machen“, sagt Löder. „Es ist schon besser, dass ich die Auszeichnung bekomme als er.“ Er ist offenbar auf den Geschmack gekommen. Sein Tor zum 2:0 im Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am Sonnabend hat sich als Kandidat fürs Kacktor des Monats März empfohlen, als Erfurts Torhüter Lukas Schellenberger einen schlecht gespielten Rückpass verstolpert und Löder zur Stelle war.

Elias Löder nimmt es mit Humor

Ob er sich nun auf Kacktore spezialisieren will? „Solange die reingehen, ist es mir egal. Hauptsache, wir gewinnen und ich helfe der Mannschaft damit“, sagt der 23-Jährige und lacht. Er gehört damit zu den wenigen Fußballprofis, die sowohl ein Tor des Monats (für Germania Halberstadt) als auch ein Kacktor des Monats erzielt haben.

Moderator Arnd Zeigler ist am Dienstag zu Gast in Thüringen. Im Parksaal des Steigerwaldstadions stellt er um 20 Uhr sein Programm „Hat schon Gelb“ vor. Die letzten Restkarten sind hier erhältlich.

