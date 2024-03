Jena. 3:1 siegt das Team von Florian Kästner über Turbine Potsdam.

Der Rückrundenauftakt der Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena war von Erfolg gekrönt: 3:1 (1:1) siegte das Team von Florian Kästner am Samstagnachmittag über Turbine Potsdam. Die Brandenburgerinnen schlugen als Viertplatzierter und damit als direkter Tabellennachbar der Jenaerinnen auf. Die Gastgeberinnen rangierten vor dem nunmehr 15. Spieltag der 2. Bundesliga indes auf Platz fünf. In der 20. Minute gingen die Saalestädterinnen dank eines souverän verwandelten Elfmeters von Anja Heuschkel in Führung. Nur sechs Minuten später gelang den Potsdamerinnen jedoch die Egalisierung. Zweit Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte indes Jenas Josephine Bonsu ihren großen Auftritt: Nach einem beeindruckenden Sololauf verwandelte sie zum temporären 2:1 (47.). Als schließlich Bente Fischer zum 3:1 (72.) traf, standen alle Zeichen auf Heimsieg sowie einen erfolgreichen Rückrundenauftakt.