Ursache für Suhler Gartenhüttenbrand geklärt - Leiche noch nicht identifiziert

Am Dienstag, dem 29.11.2022 musste die Feuerwehr in Suhl ausrücken. (Symbolbild)

Suhl. Eine Person kam bei dem Feuer in Suhl ums Leben. Die Brandursache steht mittlerweile fest.

Am Dienstag brannte es in einem Gartenhaus in der Gartenanlage "Am Sehmar" in Suhl. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Gartenhaus geborgen werden.

Wie die Polizei mitteilte, ergaben Untersuchen am Brandort durch Experten der Suhler Kriminalpolize, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit fahrlässig verursacht wurde. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann, die genaue Identität muss jedoch erst der DNA-Abgleich erbringen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

