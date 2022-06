Dieb klaut Whisky im Wert von über 200 Euro in Eisfeld

In Eisfeld im Landkreis Hildburghausen war ein Dieb in einem Mehrfamilienhaus unterwegs. (Symbolbild)

Eisfeld. Ein Unbekannter, der Whisky wohl schätzt, klaute bei einem Hauseinbruch in Eisfeld gleich mehrere Flaschen des Getränks.

Ein noch unbekannter Dieb brach zwischen Donnerstagabend und Montagnacht in ein Mehrfamilienhaus in Eisfeld im Landkreis Hildburghausen ein. Laut Polizeiangaben hatte er es vor allem auf Whisky abgesehen. Zunächst stieg der Unbekannte in den Keller des Hauses in der Werra-Aue ein. Hier aus nahm er aus einem Abteil fünf Flaschen Whisky mit. Diese haben einen Wert von etwa 200 Euro.

Der Dieb flüchtete im Anschluss unbemerkt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 / 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

